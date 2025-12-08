सर्दियों में जरूर खाने चाहिए सफेद तिल, सीखें 7 रेसिपी जो सेहत और स्वाद दोनों देंगी भरपूर!

सर्दियों में जरूर खाएं तिल

छोटे-छोटे सफेद तिल किसी सुपरफूड से कम नहीं हैं। खासतौर से सर्दियों में तो इन्हें अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। ये ना सिर्फ शरीर को अंदर से गर्म रखते हैं, बल्कि इनमें कैल्शियम, आयरन और हेल्दी फैट भी भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं। सर्दियों में होने वाले जोड़ों के दर्द और ड्राई स्किन की समस्या से भी ये राहत देते हैं। शरीर में भरपूर एनर्जी बनाए रखते हैं और ब्लड सर्कुलेशन को भी बेहतर बनाते हैं। अब जब आपने सर्दियों में तिल खाने के फायदे जान ही लिए हैं, तो चलिए इनसे वाली कुछ डिशेज भी जान लेते हैं। ताकि आप अपनी डाइट में तिल शामिल कर पाएं और इनके भरपूर फायदे उठा पाएं।