शिल्पा शेट्टी से लेकर हिना खान करवा चौथ पर सजधज कर हुईं रेडी, आप भी देख लें लुक्स

Karwa Chauth 2025 Looks: करवा चौथ पर हर साल की तरह इस बार भी शिल्पा शेट्टी, मीरा राजपूत करवा चौथ पर रेडी हुईं। वहीं पहली बार व्रत कर रहीं हिना खान ने गॉर्जियस लुक की फोटोज फैंस के साथ शेयर की हैं।

AparajitaSat, 11 Oct 2025 09:55 AM
1/7

करवा चौथ एक्ट्रेसेज लुक्स

करवा चौथ की धूम बॉलीवुड में भी खूब रहती है। शिल्पा शेट्टी तो हर साल की तरह नई दुल्हन वाले लुक में नजर आईं। वहीं मीरा कपूर से लेकर रकुल प्रीत भी सजधज कर रेडी नजर आईं। टीवी की एक्ट्रेसेज हिना खान और मौनी रॉय ने भी अपने स्टनिंग लुक्स की फोटोज फैंस के साथ शेयर की है। यहां देखें इन एक्ट्रेसेज के ब्यूटीफुल लुक। जिन्हें आप भी देखकर फेस्टिवल में ट्राई कर सकते हैं। ( इमेज क्रेडिट-Instagram)

2/7

हिना खान

शादी के बाद पहली बार करवा चौथ सेलिब्रेट कर रहीं हिना खान ने फैंस के साथ ढेर सारी फोटोज शेयर की हैं। जिसमे वो सुर्ख लाल रंग के कुर्ते और हैवी सिल्क दुपट्टे को पहने नजर आईं। मांग में सिंदूर और माथे पर रेड बिंदी लुक को ब्यूटीफुल बना रही है। वहीं इस लाल रंग के कुर्ते को हिना ने टेंपल नेकपीस के साथ कंप्लीट किया है। जिससे ये लुक स्टनिंग दिख रहा है।

3/7

रकुल प्रीत सिंह

रकुल प्रीत सिंह का लुक एलिगेंट नजर आया। लाल रंग छोड़ रकुल ने ऑरेंज कलर की रेडी टू वियर साड़ी को चुना। जिसके साथ हैवी एंब्रायडरी वाले पफ हाफ स्लीव ब्लाउज को पेयर किया है। वहीं चोकर नेकपीस और रकुल का ग्लोइंग मेकअप स्टनिंग दिख रहा है।

4/7

शिल्पा शेट्टी

शिल्पा शेट्टी हर साल की तरह इस बार भी नई नवेली दुल्हन की तरह रेडी हुईं। तोरानी ऑफिशियल के लहंगे में रेडी हुईं। लांग अनारकली डिजाइन के कुर्ते के साथ लांग स्कर्ट को पेयर किया गया था।। जिसके साथ लाल चूड़ा और गले में मंगलसूत्र को कैरी किया है।

5/7

मौनी रॉय का खास अंदाज

मौनी रॉय ने करवा चौथ मनाने के लिए आइवरी शेड की टिश्यू साड़ी को चुना है। जिसके साथ गोल्ड एंड व्हाइट बैंगल्स अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। वहीं टेंपल डिजाइन वाला चोकर नेकपीस और हैवी ईयररिंग मौनी के लुक में चार चांद लगा रहा है।

6/7

रवीना टंडन की यलो साड़ी

रवीना टंडन ने करवा चौथ के लिए ब्यूटीफुल यलो साड़ी कैरी किया। जिसके साथ ग्रीन चोकर नेकपीस हटके लुक दे रहा है।

7/7

मीरा कपूर का ब्यूटीफुल लुक

हर साल की तरह शाहिद कपूर की वाइफ मीरा राजपूत का लुक सादगीभरा नजर आया। कस्टमाइज रेड साड़ी में वो स्टनिंग दिख रही थीं।

