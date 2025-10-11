शिल्पा शेट्टी से लेकर हिना खान करवा चौथ पर सजधज कर हुईं रेडी, आप भी देख लें लुक्स

करवा चौथ एक्ट्रेसेज लुक्स

करवा चौथ की धूम बॉलीवुड में भी खूब रहती है। शिल्पा शेट्टी तो हर साल की तरह नई दुल्हन वाले लुक में नजर आईं। वहीं मीरा कपूर से लेकर रकुल प्रीत भी सजधज कर रेडी नजर आईं। टीवी की एक्ट्रेसेज हिना खान और मौनी रॉय ने भी अपने स्टनिंग लुक्स की फोटोज फैंस के साथ शेयर की है। यहां देखें इन एक्ट्रेसेज के ब्यूटीफुल लुक। जिन्हें आप भी देखकर फेस्टिवल में ट्राई कर सकते हैं। ( इमेज क्रेडिट-Instagram)