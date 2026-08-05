सावन तीज स्पेशल: साड़ी लगेगी डिजाइनर! ब्लाउज की बाजू के लिए सेव कर लें ये 8 पैटर्न

ब्लाउज की स्लीव्स पर बनवाएं ये डिजाइन

सावन का महीना है और कई तीज-त्यौहार भी बस आने ही वाले हैं। ऐसे में महिलाएं अक्सर अपने लिए नई साड़ी तैयार करती हैं। साड़ी का फैब्रिक और रंग जितना मायने रखता है, उतना ही इसका ब्लाउज भी जरूरी होता है। ब्लाउज अगर अच्छा हो तो साड़ी का ओवरऑल लुक एन्हांस हो जाता है। ब्लाउज में दो चीजें मेन होती हैं, इसकी स्लीव्स और नेकलाइन। डिजाइनर स्लीव्स का ट्रेंड आजकल खासतौर से चल रहा है। आप भी ब्लाउज सिलवाने जा रही हैं, तो बाजू के स्टाइलिश डिजाइन ट्राई कर सकती हैं। एक से बढ़कर एक डिजाइन है। (All Images Credit- Pinterest)