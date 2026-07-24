सावन-तीज पर पहनती हैं हरा सूट? कपड़ा ले कर सिलवा लें ये 8 फैंसी डिजाइन!

सावन में सिलवाएं हरे रंग के फैंसी सूट

सावन के महीने में जब आसपास हरियाली का माहौल होता है, तो उन दिनों घर की महिलाएं भी हरे कपड़े और चूड़ियां पहनकर तैयार होती हैं। हरा रंग लगता भी काफी सुंदर है। ऐसे में डेली वियर के लिए हरे रंग का सूट सिलवाना एक अच्छी चॉइस हो सकता है। बहुत महंगे सूट लेने की जरूरत नहीं है, प्रिंटेड फैब्रिक ले कर भी कई तरह के फैंसी सूट स्टिच करा सकती हैं। यहां हम आपके लिए ऐसे ही कुछ आइडियाज ले कर आए हैं, जिन्हें सावन के महीने में ट्राई करना तो बनता है। (All Images Credit- Pinterest)