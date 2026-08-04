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सावन-तीज पर सिलवा रहीं हरा सूट? गले पर बनवाएं ये 8 डिजाइन, नंद-भाभी सभी करेंगी तारीफ!

सावन-तीज के स्पेशल मौके पर आप भी हरा सूट सिलवा रही हैं, तो ये गले के डिजाइन सेव कर सकती हैं। हर एक डिजाइन काफी अट्रैक्टिव है। ऐसे पैटर्न सिंपल सूट को भी डिजाइनर सा लुक देते हैं, जिसकी तारीफ हर कोई करता है।

Anmol ChauhanAug 04, 2026 07:03 pm IST
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सूट के गले के लिए सेव कर लें फैंसी डिजाइन

सावन-तीज के मौके पर महिलाएं अपने लिए हरा सूट जरूर सिलवाती हैं। हरा सूट चुनते हुए जितना ध्यान उसके फैब्रिक और डिजाइन का रखा जाता है, उतना ही सूट सिलवाने के तरीके पर भी दिया जाता है। खासकर सूट की नेकलाइन काफी हद तक उसके लुक पर असर डालती है। बेशक आप डेली वियर के लिए सिंपल सूट सिलवा रही हों, सूट का गला डिजाइनर है, तो ओवरऑल लुक फैंसी ही लगता है। यहां हम आपके लिए सूट के गले के फैंसी डिजाइन ले कर आए हैं, जिन्हें आप सावन और तीज के मौके पर सिलवा सकती हैं। (All Images Credit- Pinterest)

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स्वीटहार्ट और स्लीवलेस का कॉम्बिनेशन

अपने सूट को थोड़ा मॉडर्न और स्टाइलिश टच देना चाहती हैं, तो इस तरह की स्वीटहार्ट नेकलाइन बनवा सकती हैं। इसके साथ स्लीवलेस का कॉम्बिनेशन बेहद ही फैंसी लगता है। आप सिल्क का फैब्रिक ले कर एक ग्रीन रंग का सूट बनवा सकती हैं। त्योहारों पर पहनने के लिए बढ़िया रहेगा।

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स्लीव्स और नेकलाइन पर लगवाएं नेट फैब्रिक

सिंपल हरे रंग का फैब्रिक ले कर आप डिजाइनर मैचिंग नेट ले सकती हैं। इसे नेकलाइन और स्लीव्स पर अटैच करा सकती हैं। बहुत ही फैंसी लुक आता है। खासकर लड़कियों के लिए तीज त्यौहारों और सावन में पहनने के लिए इस तरह का सूट सिलवाना एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है।

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बटन लगवाकर क्लासी लुक मिलेगा

अगर आप क्लासी सा लुक चाहती हैं, तो इस तरह की नेकलाइन आपके ग्रीन सूट के लिए परफेक्ट रहेगी। इसमें हैंडमेड बटन लगवाकर बहुत ही क्यूट लुक आता है। सिंपल हरे रंग का कपड़ा ले कर आप इस तरह का सूट बनवा सकती हैं। साथ में ऑर्गेंजा का दुपट्टा ले लें, लुक बहुत ही फैंसी लगेगा।

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डिजाइनर नेकलाइन बनवाएं

थोड़ा सा अलग हटकर डिजाइनर लुक चाहती हैं तो ये नेकलाइन भी ट्राई की जा सकती है। प्रिंटेड हरे फैब्रिक के साथ इस तरह की नेकलाइन काफी एलिगेंट लुक देने वाली है। इसमें कट वर्क के साथ साथ डिजाइनर एलिमेंट्स एड किए गए हैं, जिससे ओवरऑल लुक काफी बढ़िया लगने वाला है।

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कीहोल राउंड नेक डिजाइन

इन दिनों ये नेकलाइन काफी ज्यादा पॉपुलर हो रही है। ये देखने में काफी ज्यादा एलिगेंट और रॉयल लुक देती है। अगर सूट थोड़ा हैवी है, तो इस तरह का डिजाइन बनवाना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसमें नेकलाइन पर मेन फोकस जाता है और ओवरऑल सूट काफी हाइलाइट हो कर आता है।

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पर्ल लगवाकर बनवाएं नेकलाइन

सिंपल हरे रंग का फैब्रिक ले कर आप इस तरह की पर्ल डिटेलिंग वाली नेकलाइन बनवा सकती हैं। ये नेकलाइन सिंपल सूट के लिए परफेक्ट रहती है। पर्ल लगवाने के बाद बहुत ही अच्छा लुक आता है। ग्रीन रंग के साथ पर्ल के सफेद रंग का कॉन्ट्रास्ट भी काफी ज्यादा क्लासी सा लगता है। v

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डिजाइनर नेकलाइन लगेगी स्टाइलिश

इस तरह की नेकलाइन भी आपके हरे सूट के लिए परफेक्ट हो सकती है। ये डिजाइनर नेकलाइन है, जो अमूमन पाकिस्तानी सूटों में देखने को मिलती है। गर्ल्स को खासतौर पर इस तरह की नेकलाइन वाले सूट काफी ज्यादा पसंद आते हैं। अगर आप भी फैंसी सा कुछ ट्राई करना चाहती हैं, तो इसे बनवा सकती हैं।

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फैंसी लगेंगी ये स्वीटहार्ट नेकलाइन

आप इस तरह की स्वीटहार्ट नेकलाइन बनवा सकती हैं। ये सिंपल स्वीटहार्ट नेकलाइन से थोड़ी अलग है। इसमें कट आउट वाला लुक आता है, जो काफी मॉडर्न लगता है। इस नेकलाइन में कोलरबोन की खूबसूरती काफी अच्छी तरह निखरकर आती है। तीज और सावन के मौके पर इस तरह की नेकलाइन बनवाना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है।

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