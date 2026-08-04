सावन-तीज पर सिलवा रहीं हरा सूट? गले पर बनवाएं ये 8 डिजाइन, नंद-भाभी सभी करेंगी तारीफ!

सूट के गले के लिए सेव कर लें फैंसी डिजाइन

सावन-तीज के मौके पर महिलाएं अपने लिए हरा सूट जरूर सिलवाती हैं। हरा सूट चुनते हुए जितना ध्यान उसके फैब्रिक और डिजाइन का रखा जाता है, उतना ही सूट सिलवाने के तरीके पर भी दिया जाता है। खासकर सूट की नेकलाइन काफी हद तक उसके लुक पर असर डालती है। बेशक आप डेली वियर के लिए सिंपल सूट सिलवा रही हों, सूट का गला डिजाइनर है, तो ओवरऑल लुक फैंसी ही लगता है। यहां हम आपके लिए सूट के गले के फैंसी डिजाइन ले कर आए हैं, जिन्हें आप सावन और तीज के मौके पर सिलवा सकती हैं। (All Images Credit- Pinterest)