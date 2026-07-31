सावन-तीज स्पेशल: ब्लाउज के गले पर बनवाएं ये 8 फैंसी डिजाइन, हर साड़ी पर जंचेंगे!

सावन-तीज के लिए सिलवाएं ये फैंसी ब्लाउज

सावन का महीना आते ही तीज-त्यौहारों की भी शुरूआत हो जाती है। ऐसे में खास मौकों के लिए महिलाएं अपनी साड़ियां तैयार करना शुरू कर देती हैं। साड़ी के ब्लाउज खासतौर पर डिजाइनर ही सिलवाए जाते हैं, क्योंकि ब्लाउज ही है, जिसका ओवरऑल लुक पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। खासकर ब्लाउज की बैक फैंसी हो, तो साड़ी भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। आप भी साड़ी के लिए ब्लाउज सिलवाने वाली हैं, तो यहां दिए गए बैक के फैंसी डिजाइन आपके बड़े काम आ सकते हैं। इन्हें सेव कर लें और अपने टेलर भैया से डिजाइनर ब्लाउज पीस बनवा लें। (All Images Credit- Pinterest)