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सावन में हरी साड़ी और सूट के साथ अच्छी लगती हैं ये चूड़ी और कंगन, खरीदने से पहले देखें नए डिजाइन

सावन में सुहागिन महिलाएं अपने हाथों में भरी-भरी चूड़ियां और डिजाइनर कंगन पहनती हैं। यहां हम हरी चूड़ी और कंगन के नए डिजाइन लेकर आए हैं। जिन्हें सावन में बैंगल शॉपिंग से पहले आपको जरूर देखना चाहिए। 

Avantika JainAug 04, 2026 11:59 pm IST
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हरे रंग की चूड़ी और कंगन

हरियाली तीज के लिए हरे रंग की चूड़ी और कंगन की शॉपिंग करने जा रही है तो एक बार कुछ नए और ट्रेंडी डिजाइन की तरफ नजर डालें। ये डिजाइन्स क्लासी हैं और सूट-साड़ी के साथ अच्छे लगते हैं। देखिए बहुत सुंदर हरे रंग की चूड़ी और कंगन।

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कांच-कुंदन की चूड़ी

ये डिजाइन बहुत ट्रेंड में है। इस तरह की चूड़ियां आप खुद भी बना सकते हैं। चूड़ी पर लगे कुंदम के फूल बाजार में आसानी से मिल जाते हैं और इन्हें दो-तीन चूड़ी के साथ मिलाकर ऊपर की तरफ चिपका दें। फोटो क्रेडिट- bhavanabeautycreations

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हरे कांच की चूड़ियां

हरे कांच की चूड़ियां कभी आउट ऑफ फैशन नहीं हो सकती है। ये सावन में हर किसी के हाथ में सुंदर दिखती हैं। फोटो क्रेडिट- harf_e_falak

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कुंदन की चूड़ियां

कुंदन की चूड़ियां दिखनें में बहुत अच्छी लगती हैं और ये सावन में पहनने करे लिए बेस्ट ऑप्शन है। इन्हें कांच या मेटल की चूड़ियों के साथ पेयर कर सकते हैं। फोटो क्रेडिट- the_bangle_story_

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हरे कंगन

हरे रंग के कंगन बहुत सुंदर लगते हैं। अगर आपको बहुत-बहुत भरी-भरी चूड़ियां नहीं पहननी है तो इस तरह के कंगन को चुनें। फोटो क्रेडिट-gopal__store

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क्लासी कुंदन कंगन

हरियाली तीज के फंक्शन पर पहनने के लिए ये बेहतरीन कंगन हैं। इन्हें आप अपने दोनों हाथों में एक-एक पहन सकते हैं। फोटो क्रेडिट- beadsnjewels_byekta

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क्रिस्टल मोती कंगन

कुंदन के कंगन में क्रिस्टल मोती दिखनें में काफी सुंदर लगते हैं। आप इस तरह के कंगन को चूड़ी सेट के बीच में लगा सकते हैं। फोटो क्रेडिट- the_velvetfly_

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ग्रीन एडी डिजाइन

ऑफिस जाती हैं और सोबर हरे रंग की चूड़ी पहनना चाहती हैं तो इस तरह के एडी के बैंगल्स पहनें। ये हर आउटफिट को खास बना सकते हैं। फोटो क्रडिट-ginafashionjewellery

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