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मेहंदी के ये 8 सिंपल-सोबर डिजाइन मोह लेंगे मन, खुद लगाने के लिए बहुत आसान

तीज-त्योहार आते ही महिलाएं अपने हाथों पर मेहंदी रचाती हैं। सावन का महीना शुरू होने वाला है और ऐसे में अगर आप शगुन की मेहंदी लगाना चाहती हैं तो यहां देखिए सिंपल-सोबर डिजाइन। ये खुद से लगाने के लिए भी आसान हैं।

Avantika JainJul 29, 2026 08:27 pm IST
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सिंपल-सोबर और आसान मेहंदी डिजाइन

सावन के आते ही तीज-त्योहार आने लगते हैं। हिंदू धर्म के इस पावन महीने में महिलाएं सोलह शृंगार के साथ तैयार होती हैं। ऐसे में हाथों पर शगुन की मेहंदी भी जरूर लगाई जाती है। अगर आप सावन में अपने हाथों को खूबसूरत मेहंदी डिजाइन से सजाना चाहते हैं तो यहां कुछ बेहतरीन डिजाइन शेयर कर रहे हैं। ये डिजाइन बहुत आसान है और खुद से मेहंदी लगाने के लिए भी परफेक्ट हैं।

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भरा हुआ मेहंदी डिजाइन

ये डिजाइन दिखने में जितना सुंदर है उतना ही ये लगाने में आसान है। कलाई के ऊपर से मेहंदी लगाने की शुरुआत करें। फिर धीरे-धीरे आपको डिजाइन आसान लगने लगेगा। फोटो क्रेडिट-mehndibycharmi

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गॉर्जियस मेहंदी डिजाइन

सर्कल मेहंदी और उंगलियों पर हैवी पैटर्न काफी अच्छा लगता है। इस तरह का डिजाइन आप खुद से भी लगा सकती हैं। फोटो क्रेडिट-swaleha_dpz

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बेल मेहंदी डिजाइन

शगुन की थोड़ी मेहंदी लगानी है तो इस तरह के बेल डिजाइन को लगाएं। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इस डिजाइन को चुनें। mehndibycharmi

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कमल मेहंदी डिजाइन

शगुन की मेहंदी लगा रही हैं तो इस तरह के सिंपल डिजाइन को चुनें। इसमें एक बैक हैंड पर एक बैंड स्टाइल डिजाइन है जिसे क्रिस क्रॉस और कमल के फूल से सजाया गया है। फोटो क्रेडिट- swaleha_dpz

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सिंपल मेहंदी डिजाइन

अगर बहुत ज्यादा अच्छी मेहंदी लगानी नहीं आती तो इस तरह के डिजाइन को चुन सकती हैं। इस डिजाइन में सबसे ज्यादा ध्यान उंगलियों पर दिया गया है। फोटो क्रेडिट- swaleha_dpz

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सिंपल सर्कल मेहंदी डिजाइन

सिंपल-सोबल मेहंदी डिजाइन लगाने के लिए आप इस तरह के पैटर्न को चुनें। इस डिजाइ में बीच में एक सर्कल है और उंगलियों पर पूरी तरह से भरा हुआ डिजाइन है। फोटो क्रेडिट-shivanirawat426

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यूनीक मेहंदी डिजाइन

इस डिजाइन में दो हाफ सर्कल बने हैं जिसे पूरी तरह से बारीक डिजाइन के साथ भरा गया है। इन दोनों सर्कल को जोड़ने और डिजाइन बेहतर बनाने के लिए कुछ लाइन्स हैं जिसे अलग-अलग तरह से सजाया गया है। फोटो क्रेडिट- jaine_mehndi_and_hair

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ईजी फुल हैंड डिजाइन

इस डिजाइन को लगाना बहुत आसान है। इसमें हथेली पर बीच में फूल बनाएं और फिर उसके सेंटर में लाइन बनाकर दोनों तरफ अलग-अलग डिजाइन बनाएं। फोटो क्रेडिट- rehashhenna

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