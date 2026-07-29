मेहंदी के ये 8 सिंपल-सोबर डिजाइन मोह लेंगे मन, खुद लगाने के लिए बहुत आसान

सिंपल-सोबर और आसान मेहंदी डिजाइन

सावन के आते ही तीज-त्योहार आने लगते हैं। हिंदू धर्म के इस पावन महीने में महिलाएं सोलह शृंगार के साथ तैयार होती हैं। ऐसे में हाथों पर शगुन की मेहंदी भी जरूर लगाई जाती है। अगर आप सावन में अपने हाथों को खूबसूरत मेहंदी डिजाइन से सजाना चाहते हैं तो यहां कुछ बेहतरीन डिजाइन शेयर कर रहे हैं। ये डिजाइन बहुत आसान है और खुद से मेहंदी लगाने के लिए भी परफेक्ट हैं।