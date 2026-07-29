मेहंदी के ये 8 सिंपल-सोबर डिजाइन मोह लेंगे मन, खुद लगाने के लिए बहुत आसान

सावन के आते ही तीज-त्योहार आने लगते हैं। हिंदू धर्म के इस पावन महीने में महिलाएं सोलह शृंगार के साथ तैयार होती हैं। ऐसे में हाथों पर शगुन की मेहंदी भी जरूर लगाई जाती है। अगर आप सावन में अपने हाथों को खूबसूरत मेहंदी डिजाइन से सजाना चाहते हैं तो यहां कुछ बेहतरीन डिजाइन शेयर कर रहे हैं। ये डिजाइन बहुत आसान है और खुद से मेहंदी लगाने के लिए भी परफेक्ट हैं।
ये डिजाइन दिखने में जितना सुंदर है उतना ही ये लगाने में आसान है। कलाई के ऊपर से मेहंदी लगाने की शुरुआत करें। फिर धीरे-धीरे आपको डिजाइन आसान लगने लगेगा। फोटो क्रेडिट-mehndibycharmi
सर्कल मेहंदी और उंगलियों पर हैवी पैटर्न काफी अच्छा लगता है। इस तरह का डिजाइन आप खुद से भी लगा सकती हैं। फोटो क्रेडिट-swaleha_dpz
शगुन की थोड़ी मेहंदी लगानी है तो इस तरह के बेल डिजाइन को लगाएं। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इस डिजाइन को चुनें। mehndibycharmi
शगुन की मेहंदी लगा रही हैं तो इस तरह के सिंपल डिजाइन को चुनें। इसमें एक बैक हैंड पर एक बैंड स्टाइल डिजाइन है जिसे क्रिस क्रॉस और कमल के फूल से सजाया गया है। फोटो क्रेडिट- swaleha_dpz
अगर बहुत ज्यादा अच्छी मेहंदी लगानी नहीं आती तो इस तरह के डिजाइन को चुन सकती हैं। इस डिजाइन में सबसे ज्यादा ध्यान उंगलियों पर दिया गया है। फोटो क्रेडिट- swaleha_dpz
सिंपल-सोबल मेहंदी डिजाइन लगाने के लिए आप इस तरह के पैटर्न को चुनें। इस डिजाइ में बीच में एक सर्कल है और उंगलियों पर पूरी तरह से भरा हुआ डिजाइन है। फोटो क्रेडिट-shivanirawat426
इस डिजाइन में दो हाफ सर्कल बने हैं जिसे पूरी तरह से बारीक डिजाइन के साथ भरा गया है। इन दोनों सर्कल को जोड़ने और डिजाइन बेहतर बनाने के लिए कुछ लाइन्स हैं जिसे अलग-अलग तरह से सजाया गया है। फोटो क्रेडिट- jaine_mehndi_and_hair
इस डिजाइन को लगाना बहुत आसान है। इसमें हथेली पर बीच में फूल बनाएं और फिर उसके सेंटर में लाइन बनाकर दोनों तरफ अलग-अलग डिजाइन बनाएं। फोटो क्रेडिट- rehashhenna