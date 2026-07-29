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सावन में हाथों की शोभा बढ़ाएंगी हरी चूड़ियां, सेट बनाने के लिए देखें 7 आइडियाज

तीज त्योहारों के आते ही सुहागिन महिलाएं एकदम टिप-टॉप तैयार होकर रहती हैं। वहीं सावन में शादीशुदा महिलाएं हरे रंग की चुड़ी पहनना पसंद करती हैं। यहां देखें चूड़ी सेट बनाने के कुछ फैंसी आइडियाज, जो आप ट्राई कर सकती हैं। 

Avantika JainJul 29, 2026 09:41 pm IST
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हरे रंग की चूड़ियों का सेट कैसे बनाएं

सावन में हरे रंग को बहुत शुभ माना जाता है। इस महीने के आते ही महिलाएं अपने हाथों में हरे रंग की चूड़ियां पहन लेती हैं। चूड़ियां हाथों की खूबसूरती बढ़ाती हैं और हर इंडियन लुक को खास बनाती हैं। अगर आप सावन में हरे रंग की प्लेन चूड़ियां पहनती हैं तो इस बार इनका सुंदर सेट बनाकर तैयार करें। यहां हम आपके लिए कुछ ट्रेंडिंग बैंगल्स डिजाइन लेकर आए हैं। देखिए हरे रंग के बैंगल सेट बनाने के आइडियाज।

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कंट्रास्ट कुंदन कंगन के साथ कांच की चूड़ियां

ग्रीन रंग की चूड़ियों के साथ आप कंट्रास्ट कुंदन के कंगन मिलाकर सेट बना सकते हैं। इसमें पर्पल रंग के कंगन के साथ ऑलिव हरे रंग की चुड़ियों का पैटर्न है। फोटो क्रेडिट-ini_creationz

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मेटल हरी चूड़ी और पर्ल कंगन

अगर आपके पास हरे रंग की मेटल की चूड़ियां हैं तो आप उनका सेट पर्ल की चूड़ियों के साथ बना सकते हैं। किसी खास मौके के लिए आप इस तरह की चूड़ी का सेट पहन सकती हैं। फोटो क्रेडिट- banglesforangelsuk

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हरे रंग की चूड़ी और एडी कंगन

चूड़ियों के सेट में एडी कंगन काफी अच्छे लगते हैं। इस सेट में चूड़ी के साथ पतले एडी कंगन हैं और आगे-पीछे थोड़े चोड़े कंगन हैं। फोटो क्रेडिट- brown_hut_jewellers

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हरी वेलवेट चूड़ियां

हरे रंग की वेलवेट चूड़ियां हाथों में काफी अच्छी लगती हैं। जरूरी नहीं की आप इनको सेट बनाकर ही पहनें। आप बस कुछ वेलवेट की चूड़ियों को हाथों में पहनकर स्टाइल कर सकती हैं। फोटो क्रेडिट-brown_hut_jewellers

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हरी जेली चूड़ियां और कश्मिरी बैंगल्स

हरी जेली वाली चूड़ियां और कश्मिरी बैंगल काफी ट्रेंड में हैं। अगर ये दोनों तरह की चूड़ियां आपके पास हैं तो इनको मिलाकर सेट बनाएं। फोटो क्रेडिट- shivora_gems

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हरी कांच की चूड़ियों का सेट

हरे कांच की चूड़ियों के साथ आप इस तरह से कुंदन की चूड़ियां लगा सकते हैं और आगे पीछे मेटल वाले मोती के कंगन लगा सकते हैं। फोटो क्रेडिट-littlejsquare_

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कमल वाला चूड़ी का सेट

अगर आपकी शादी के बाद ये पहला सावन है तो आप इस तरह के हैवी बैंगल सेट को पहन सकती हैं। ये दिखने में सुंदर लगता है और इसमें लगे कंगन भी आजकल ट्रेंड में हैं। फोटो क्रेडिट- uthra_fashions

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