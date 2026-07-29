सावन में हाथों की शोभा बढ़ाएंगी हरी चूड़ियां, सेट बनाने के लिए देखें 7 आइडियाज

हरे रंग की चूड़ियों का सेट कैसे बनाएं

सावन में हरे रंग को बहुत शुभ माना जाता है। इस महीने के आते ही महिलाएं अपने हाथों में हरे रंग की चूड़ियां पहन लेती हैं। चूड़ियां हाथों की खूबसूरती बढ़ाती हैं और हर इंडियन लुक को खास बनाती हैं। अगर आप सावन में हरे रंग की प्लेन चूड़ियां पहनती हैं तो इस बार इनका सुंदर सेट बनाकर तैयार करें। यहां हम आपके लिए कुछ ट्रेंडिंग बैंगल्स डिजाइन लेकर आए हैं। देखिए हरे रंग के बैंगल सेट बनाने के आइडियाज।