सावन में हाथों की शोभा बढ़ाएंगी हरी चूड़ियां, सेट बनाने के लिए देखें 7 आइडियाज

सावन में हरे रंग को बहुत शुभ माना जाता है। इस महीने के आते ही महिलाएं अपने हाथों में हरे रंग की चूड़ियां पहन लेती हैं। चूड़ियां हाथों की खूबसूरती बढ़ाती हैं और हर इंडियन लुक को खास बनाती हैं। अगर आप सावन में हरे रंग की प्लेन चूड़ियां पहनती हैं तो इस बार इनका सुंदर सेट बनाकर तैयार करें। यहां हम आपके लिए कुछ ट्रेंडिंग बैंगल्स डिजाइन लेकर आए हैं। देखिए हरे रंग के बैंगल सेट बनाने के आइडियाज।
ग्रीन रंग की चूड़ियों के साथ आप कंट्रास्ट कुंदन के कंगन मिलाकर सेट बना सकते हैं। इसमें पर्पल रंग के कंगन के साथ ऑलिव हरे रंग की चुड़ियों का पैटर्न है। फोटो क्रेडिट-ini_creationz
अगर आपके पास हरे रंग की मेटल की चूड़ियां हैं तो आप उनका सेट पर्ल की चूड़ियों के साथ बना सकते हैं। किसी खास मौके के लिए आप इस तरह की चूड़ी का सेट पहन सकती हैं। फोटो क्रेडिट- banglesforangelsuk
चूड़ियों के सेट में एडी कंगन काफी अच्छे लगते हैं। इस सेट में चूड़ी के साथ पतले एडी कंगन हैं और आगे-पीछे थोड़े चोड़े कंगन हैं। फोटो क्रेडिट- brown_hut_jewellers
हरे रंग की वेलवेट चूड़ियां हाथों में काफी अच्छी लगती हैं। जरूरी नहीं की आप इनको सेट बनाकर ही पहनें। आप बस कुछ वेलवेट की चूड़ियों को हाथों में पहनकर स्टाइल कर सकती हैं। फोटो क्रेडिट-brown_hut_jewellers
हरी जेली वाली चूड़ियां और कश्मिरी बैंगल काफी ट्रेंड में हैं। अगर ये दोनों तरह की चूड़ियां आपके पास हैं तो इनको मिलाकर सेट बनाएं। फोटो क्रेडिट- shivora_gems
हरे कांच की चूड़ियों के साथ आप इस तरह से कुंदन की चूड़ियां लगा सकते हैं और आगे पीछे मेटल वाले मोती के कंगन लगा सकते हैं। फोटो क्रेडिट-littlejsquare_
अगर आपकी शादी के बाद ये पहला सावन है तो आप इस तरह के हैवी बैंगल सेट को पहन सकती हैं। ये दिखने में सुंदर लगता है और इसमें लगे कंगन भी आजकल ट्रेंड में हैं। फोटो क्रेडिट- uthra_fashions