ब्लाउज में सिलवाएं ये ब्यूटीफुल स्लीव, डिजाइन देख सारी लेडीज करेंगी तारीफ

स्लीव डिजाइन

सावन में नई साड़ी तो ढेर सारी लेडीज खरीदती हैं लेकिन ब्लाउज की वहीं बोरिंग डिजाइन ही सिलवाती हैं। लेकिन आप नहीं चाहती हैं भीड़ का हिस्सा बनना तो अपने ब्लाउज की बाजू कुछ इस डिजाइन की स्टिच करवाएं। सारी लेडीजें जमकर तारीफ करेंगी। यहां देखें 6 ट्रेंडी स्लीव डिजाइन।(सभी इमेज साभार-Pintrest)