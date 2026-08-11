ब्लाउज में सिलवाएं ये ब्यूटीफुल स्लीव, डिजाइन देख सारी लेडीज करेंगी तारीफ

सावन में नई साड़ी तो ढेर सारी लेडीज खरीदती हैं लेकिन ब्लाउज की वहीं बोरिंग डिजाइन ही सिलवाती हैं। लेकिन आप नहीं चाहती हैं भीड़ का हिस्सा बनना तो अपने ब्लाउज की बाजू कुछ इस डिजाइन की स्टिच करवाएं। सारी लेडीजें जमकर तारीफ करेंगी। यहां देखें 6 ट्रेंडी स्लीव डिजाइन।(सभी इमेज साभार-Pintrest)
ब्लाउज की स्लीव सिलवा रही हैं तो इस तरह के वी शेप डिजाइन के साथ बीच में मोतियों की लटकन लगाएं। ये लुक खूबसूरत दिखेगा।
छोटे कट या की होल पैटर्न सिलवाने के साथ गोटा पतला वाला लेकर उससे फूल स्टिच करवाएं और छोटी लटकन लगवाएं। ये डिजाइन सिंपल साड़ी को अट्रैक्टिव बना देगी।
वो साड़ियां जिन पर जरी का बॉर्डर लगा होता है ऐसी साड़ियों के ब्लाउज स्टिच करवाते समय इस तरह की प्लीट्स बाजू पर और साथ में बॉर्डर की डिटेलिंग अट्रैक्टिव लुक देती हैं।
पूरी तरह से स्लीवलेस ब्लाउज पहनना पसंद नहीं है तो उसमे छोटी सी चुन्नट वाली स्लीव अटैच करवाएं। ये डिजाइन ब्लाउज को ब्यूटीफुल लुक देगा।
स्लीवलेस ब्लाउज को थोड़ा सा सोबर लुक देना चाहती हैं तो उस पर ऐसे छोटे प्लीट्स वाली स्लीव बनाएं। ऐसी डिजाइन ब्लाउज को अट्रैक्टिव बना देगा।
ब्लाउज की लंबी बाजू पहनकर बोर हो चुकी हैं तो इस बार इस तरह के केप स्लीव डिजाइन को सिलवाएं। ये साड़ी के साथ गॉर्जियस लुक देंगे।