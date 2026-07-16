सावन में हरी साड़ी पहननी है तो इन 7 लुक्स से लें टिप्स, हर जगह दिखेंगी खूबसूरत

फॉर्मल लुक

ऑफिस मीटिंग या आउटिंग के लिए रेडी होना है और आपको फार्मल लुक चाहिए तो ग्रीन के ये पेस्टल शेड ट्राई करें। इसे पिंक जैसे पेस्टल कलर के साथ मिक्स एंड मैच करें लेकिन साथ में ग्रीन नेकपीस सारी अटेंशन चुरा रहा है। जिसे आप कॉपी कर लीं तो बस हर कोई आपके लुक की ही तारीफ करेगा।