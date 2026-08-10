सुहागिन हैं तो आलता के बिना अधूरा है सावन का शृंगार, 6 बेस्ट डिजाइन से सजाएं पैर

6 न्यू आलता डिजाइन

सावन का महीना 16 शृंगार के बिना अधूरा लगता है। महिलाएं अक्सर चूड़ी, मेहंदी तो लगा लेती हैं लेकिन पैरों में आलता लगाना भूल जाती है। जबकि सुहागिन स्त्रियों के लिए ये भी जरूरी शृंगार होता है। अगर आप पैरों में वहीं बोरिंग प्लेन आलता लगाने की सोच रहीं तो इस बार ये 6 नई और बिल्कुल आसान डिजाइन को ट्राई करें। जो आपके पैरों को सुंदर दिखाएगी। (सभी इमेज साभार-Pintrest)