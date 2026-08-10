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सुहागिन हैं तो आलता के बिना अधूरा है सावन का शृंगार, 6 बेस्ट डिजाइन से सजाएं पैर

सावन में 16 शृंगार करके रेडी हो रहीं तो आलता पैरों में लगाना बिल्कुल ना भूलें। सुहागिन के शृंगार में इसे जरूरी माना जाता है। लेकिन वहीं बोरिंग प्लेन डिजाइन बनाने की बजाय इन 6 आसान नई डिजाइन को ट्राई करें।

AparajitaAug 10, 2026 05:14 pm IST
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6 न्यू आलता डिजाइन

सावन का महीना 16 शृंगार के बिना अधूरा लगता है। महिलाएं अक्सर चूड़ी, मेहंदी तो लगा लेती हैं लेकिन पैरों में आलता लगाना भूल जाती है। जबकि सुहागिन स्त्रियों के लिए ये भी जरूरी शृंगार होता है। अगर आप पैरों में वहीं बोरिंग प्लेन आलता लगाने की सोच रहीं तो इस बार ये 6 नई और बिल्कुल आसान डिजाइन को ट्राई करें। जो आपके पैरों को सुंदर दिखाएगी। (सभी इमेज साभार-Pintrest)

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पैरों को भरकर बनाएं डिजाइन

लाल रंग का आलता सुहागिन स्त्रियों की निशानी होती है। उंगलियों से भरकर लगाने का ये तरीका बिल्कुल आसान है। तो इस बार वहीं प्लेन डिजाइन की बजाय इस तरह फ्लावर कट डिजाइन पैरों में लगाएं।

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डिजाइन बनाएं

अगर आपको अच्छी डिजाइन बनानी आती है तो आलता में ब्रश को डुबोकर महीन रेखाओं वाली ये डिजाइन बनाएं। ये पैरों पर मेहंदी से भी ज्यादा सुंदर दिखेंगी और सब आपके पैरों को देखते ही रह जाएंगे।

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सिंपल लाइन से बनाएं डिजाइन

उंगलियों में लाल रंग भरने के साथ ही पंजों पर मोटी लाइन वी शेप में खींचे और साथ बड़े गोले के आसपास छोटी बिंदियों को रखकर डिजाइन कंप्लीट करें। ये आलता डिजाइन अट्रैक्टिव दिखेगी।

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साइड में बनाएं फ्लावर कट

पैर के साइड में बिल्कुल प्लेन सीधी लाइन खींचने की बजाय आलता की मदद से ऐसे फ्लावर कट डिजाइन बनाएं। पैरों की खूबसूरती दोगुनी हो जाएगी।

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कमल के फूल बनाएं

मां लक्ष्मी के पैरों की तरह डिजाइन में आप कमल के फूल बना सकती हैं। ये डिजाइन सरल और आकर्षक दोनों दिख रही है।

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जिगजैग पैटर्न

आलता को पंजों के पास उंगलियों पर भरना हो तो स्ट्रेट लाइन ना खींचकर इसे थोड़ा जिग जैग शेप दें। ऐसा करने से अच्छी डिजाइन बनेगी और पैर भी खूबसूरत दिखेंगे।

Sawan
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