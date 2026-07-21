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Sawan Mehndi Design: मेहंदी लगाना पसंद है तो सेव करें सावन स्पेशल 8 डिजाइन्स, रचने पर नहीं हटेगी हथेली से नजर

मेहंदी लगाना या लगवाना पसंद है तो यकीनन आप सुंदर डिजाइन्स को खोजती होंगी। सावन के महीने में अगर आप अपने हाथों पर मेहंदी लगवाने के लिए डिजाइन खोज रही हैं तो यहां देखिए सावन स्पेशल मेहंदी डिजाइन्स।

Avantika JainJul 21, 2026 11:29 pm IST
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सावन स्पेशल मेहंदी डिजाइन

सावन का महीना कुछ दिनों में शुरू होने वाला है और इस महीने में महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। इस श्रृंगार में महिलाएं मेहंदी भी लगवाती हैं। अगर आप सावन के महीने में अपने हाथों को सुंदर मेहंदी डिजाइन से सजाना चाहती हैं तो हम आपके लिए कुछ बेहतरीन डिजाइन्स लेकर आए हैं। अगर आप इन डिजाइन्स से अपने हाथों को सजाएंगी तो रचने के बाद हथेली से नजर हटाना मुश्किल हो जाएगा। देखिए खूबसूरत सावन स्पेशल मेहंदी डिजाइन्स।

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डमरू और त्रिशूल डिजाइन

सावन के पावन महीने में अपने हाथों को मेहंदी से रचाना चाहती हैं तो इस स्पेशल डिजाइन को चुनें। इसमें एक हाथ में डमरू और दूसरे हाथ में त्रिशूल बना है। फोटो क्रेडिट-rinkoo_mehndi_studio

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भरा हुआ बैक डिजाइन

बैक हैंड पर भरा हुआ डिजाइन अच्छा लगता है। इस डिजाइन में सुंदर कमल बने हैं और एक हाथ पर सुंदर तरीके ओम लिखा है। मेहंदी का रंग आने के बाद ये डिजाइन खूब खिलकर दिखाई देता है। फोटो क्रेडिट-rinkoo_mehndi_studio

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सावन स्पेशल मेहंदी डिजाइन

सावन का महीना भोलेनाथ को समर्पित है। ऐसे में इस मेहंदी डिजाइन को आप अपने हाथों से सजा सकते हैं। फोटो क्रेडिट-rinkoo_mehndi_studio

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मोर वाला मेहंदी डिजाइन

मेहंदी से बना मोर काफी सुंदर लगता है। सावन के महीने के लिए स्पेशल मेहंदी डिजाइन खोज रहे हैं तो मोर वाले डिजाइन को लगवाएं। फोटो क्रेडिट- mehendi_by_prachi

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झूले वाला मेहंदी डिजाइन

सुंदर मेंहदी डिजाइन खोजने वालों के लिए ये डिजाइन बेहतरीन हैं। अगर आपकी हथेलियां बड़ी हैं तो आप इस तरह से एक हाथ पर झूले वाला पैटर्न बनवा सकती हैं। फोटो क्रेडिट- mehendi_by_prachi

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हथेली के लिए बेस्ट मेहंदी डिजाइन

हरी चूड़ियों के साथ सिर्फ हथेलियों पर मेहंदी लगवानी है तो इस वाले पैटर्न को चुन सकते हैं। बस इस तरह के पैटर्न को लगवाने के लिए किसी प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट को ही चुनें। फोटो क्रेडिट-mehendi_by_prachi

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मिनिमल मेहंदी डिजाइन

बहुत से लोग सावन शुरु होने पर अपने हाथों में शगुन की मेहंदी लगाते हैं। अगर आप भी शगुन की मेहंदी लगवाने के लिए मिनिमल डिजाइन खोज रही हैं तो इसे चुनें। इस डिजाइन में हथेली के बीचों बीच बना छोटा हाथी सुंदर लग रहा है। फोटो क्रेडिट-vastragyaan

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कमल वाली डिजाइन

मेहंदी में कमल का डिजाइन काफी ट्रेंड में है। ये दिखने में भी काफी सुंदर लगता है। रचने के बाद भी ये डिजाइन काफी अच्छा लगता है। फोटो क्रेडिट-vastragyaan

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