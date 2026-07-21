Sawan Mehndi Design: मेहंदी लगाना पसंद है तो सेव करें सावन स्पेशल 8 डिजाइन्स, रचने पर नहीं हटेगी हथेली से नजर

सावन स्पेशल मेहंदी डिजाइन

सावन का महीना कुछ दिनों में शुरू होने वाला है और इस महीने में महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। इस श्रृंगार में महिलाएं मेहंदी भी लगवाती हैं। अगर आप सावन के महीने में अपने हाथों को सुंदर मेहंदी डिजाइन से सजाना चाहती हैं तो हम आपके लिए कुछ बेहतरीन डिजाइन्स लेकर आए हैं। अगर आप इन डिजाइन्स से अपने हाथों को सजाएंगी तो रचने के बाद हथेली से नजर हटाना मुश्किल हो जाएगा। देखिए खूबसूरत सावन स्पेशल मेहंदी डिजाइन्स।