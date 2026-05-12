Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
फोटो

पैंट हो या प्लाजो, मोहरी पर बनवाएं ये 8 फैंसी डिजाइन! सस्ता सूट भी डिजाइनर लगेगा

Latest Mohri Designs for Pant And Palazzo: सिंपल पैंट प्लाजो को स्टाइलिश और मॉडर्न लुक देना है, तो मोहरी के ये डिजाइन आपको सेव कर लेने चाहिए। सभी पैटर्न एक से बढ़कर एक हैं।

Anmol ChauhanMay 12, 2026 06:04 pm IST
1/9

पैंट-प्लाजो की मोहरी के 8 फैंसी डिजाइन

सूट के साथ पैंट या प्लाजो सिलवाना कॉमन है। ये सिर्फ स्टाइलिश ही नहीं लगते, बल्कि काफी कंफर्टेबल भी होते हैं। इसलिए डेली वियर में भी ज्यादातर महिलाएं इनमें से ही कोई एक ऑप्शन चूज करती हैं। खैर, आजकल प्लाजो और पैंट के डिजाइन में भी काफी बदलाव आया है। खासकर इनकी मोहरी स्टाइलिश ढंग में स्टिच कराने का चलन काफी बढ़ा है। सिंपल सूट को फैंसी लुक देने के लिए ये डिजाइन परफेक्ट रहते हैं। अगर आप भी अपने कुर्ते के साथ पैंट या प्लाजो सिलवाने की सोच रही हैं, तो मोहरी के ये फैंसी डिजाइन सेव कर लें। टेलर को दिखाने के काम आएंगे। (All Images Credit- Pinterest)

2/9

प्लाजो की मोहरी के लिए स्कैलप कट वर्क

प्लाजो की मोहरी को सिंपल रखने के बजाए आप ये स्कैलप कट वर्क ट्राई कर सकती हैं। खासकर अगर सूट का फैब्रिक सिंपल है, तो ऐसे डिजाइन काफी ज्यादा स्टाइलिश लगते हैं। डेली वियर के लिए भी सूट सिलवा रही हैं, तो ऐसे पैटर्न आपको सेव कर के रख लेने चाहिए।

3/9

सिगरेट पैंट स्टिच कराएं

गर्ल्स के बीच सिगरेट पैंट काफी पॉपुलर रहती हैं। ये एंकल लेंथ होती हैं और थोड़ी फिटेड रहती हैं। इसलिए काफी फैंसी और स्टाइलिश लुक आता है। अगर आप ऑफिस जाती हैं, तो फॉर्मल लुक के लिए सिगरेट पैंट एक अच्छा ऑप्शन हो सकती हैं।

4/9

फैंसी लगेंगी पैंट की ये मोहरी

पैंट की मोहरी को मॉडर्न टच देना है तो ये वाला डिजाइन भी परफेक्ट रहेगा। ये कट वर्क पैटर्न आजकल काफी ट्रेंड में भी है और गर्ल्स के बीच काफी पॉपुलर है। फॉर्मल लुक के लिए कुछ इस तरह की पैंट काफी बढ़िया लगती हैं। इन्हें आप डेली वियर में भी आराम से स्टाइल कर सकती हैं।

5/9

डिजाइनर कट वर्क प्लाजो

प्लाजो में आप इस तरह का डिजाइन कट वर्क ट्राई कर सकती हैं। सिंपल फैब्रिक है, तो इस तरह के पैटर्न आपके सूट में डिजाइनर एलिमेंट्स एड करते हैं। खासकर अगर सूट हैवी है, तो प्लाजो को सिंपल रखने के बजाए ये मोहरी ट्राई करें। ओवरऑल लुक काफी बैलेंस्ड और स्टाइलिश लगेगा।

6/9

स्कैलप कट वर्क में ही फैंसी डिजाइन

प्लाजो को डिजाइनर लुक देना है तो सिर्फ मोहरी पर ही कट वर्क ना कराएं। साथ में साइड्स में भी ये फैंसी पैटर्न बनवाएं। लुक इतना अट्रैक्टिव आता है कि हर किसी का ध्यान इसपर जरूर जाने वाला है। खासकर शॉर्ट कुर्ती के साथ ये प्लाजो काफी ज्यादा स्टाइलिश लगेगा।

7/9

पैंट की मोहरी पर बटन लगवाएं

पैंट की मोहरी को सिंपल रखने बजाए आप इस तरह से बटन लगवा सकती हैं। खासकर सिगरेट पैंट बनवा रही हैं, तो ये पैटर्न एकदम परफेक्ट रहेगा। ऐसी छोटी-छोटी डिटेलिंग ही ओवरऑल लुक को फैंसी बनाती हैं, खासकर जब सूट सिंपल हो, तब तो आपको ये डिजाइन ट्राई ही करना चाहिए।

8/9

स्लिट वर्क से फैंसी लगेगा प्लाजो

ज्यादा कुछ नहीं कराना है तो सिर्फ मोहरी पर ये स्लिट वर्क करवा सकती हैं। पूरे प्लाजो का लुक चेंज हो जाएगा। थोड़ा और फैंसी लुक चाहती हैं तो साथ में मैचिंग या कॉन्ट्रास्ट लेस डिटेलिंग करवा लें, उसके साथ तो स्लिट हाइलाइट होगा, जिससे लुक और भी अट्रैक्टिव हो जाएगा।

9/9

पेटल शेप पैंट्स लगेंगी स्टाइलिश

मॉडर्न और ट्रेडिशनल का फ्यूजन लुक चाहती हैं तो ये पेटल शेप पैंट्स एक बार तो ट्राई करना बनता है। शॉर्ट कुर्ती के साथ तो ये काफी स्टाइलिश लगती हैं। अगर आपका ओवरऑल सूट सिंपल है तो ये एक छोटी सी डिटेलिंग बिना ज्यादा पैसे खर्च किए, आपके पूरे लुक को स्पेशल बना सकती है।

Fashion Tips Palazzo Designs
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलपैंट हो या प्लाजो, मोहरी पर बनवाएं ये 8 फैंसी डिजाइन! सस्ता सूट भी डिजाइनर लगेगा