पैंट हो या प्लाजो, मोहरी पर बनवाएं ये 8 फैंसी डिजाइन! सस्ता सूट भी डिजाइनर लगेगा

पैंट-प्लाजो की मोहरी के 8 फैंसी डिजाइन

सूट के साथ पैंट या प्लाजो सिलवाना कॉमन है। ये सिर्फ स्टाइलिश ही नहीं लगते, बल्कि काफी कंफर्टेबल भी होते हैं। इसलिए डेली वियर में भी ज्यादातर महिलाएं इनमें से ही कोई एक ऑप्शन चूज करती हैं। खैर, आजकल प्लाजो और पैंट के डिजाइन में भी काफी बदलाव आया है। खासकर इनकी मोहरी स्टाइलिश ढंग में स्टिच कराने का चलन काफी बढ़ा है। सिंपल सूट को फैंसी लुक देने के लिए ये डिजाइन परफेक्ट रहते हैं। अगर आप भी अपने कुर्ते के साथ पैंट या प्लाजो सिलवाने की सोच रही हैं, तो मोहरी के ये फैंसी डिजाइन सेव कर लें। टेलर को दिखाने के काम आएंगे। (All Images Credit- Pinterest)