बगैर कुकिंग के ही बन जाते हैं ये 7 तरह के ब्रेकफास्ट, गैस सिलेंडर की होगी बचत

स्प्राउट चाट

काला चना, मूंग को भिगोकर रख दें। अगले दिन पानी छानकर ढंककर रखें। ये चने और मूंग स्प्राउट बन जाएंगे। अब इनमें कटे हुए प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, हरी धनिया, नींबू का रस और नमक डालकर मिक्स करें। बस तैयार हो जाएगा टेस्टी स्प्राउट। जिसे बच्चे बड़े सब आसानी से खा लेंगे और ये ब्रेकफास्ट काफी टाइम तक आपके पेट को भरा रखने में मदद करेगा।