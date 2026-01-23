बसंत पंचमी का जश्न मनाने के लिए 7 बेस्ट डेस्टिनेशन्स, हर जगह की अपनी अलग खासियत

बसंत पंचमी की रौनक देखने के लिए 7 बेस्ट डेस्टिनेशन्स

बसंत पंचमी का पर्व सिर्फ ऋतु परिवर्तन का संकेत नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में नई उमंग, ज्ञान और कला के आगमन का उत्सव भी माना जाता है। इस पावन पर्व पर खासतौर पर भारत का कोना-कोना मां शारदा की वंदना में सराबोर हो उठता है। कहीं मंदिरों में वीणा की मधुर तान सुनाई देती है तो कहीं आसमान को चूमती रंग-बिरंगी पतंगें। इस दिन की छटा हर शहर में एक अलग ही रंग पेश करती है। अगर आप बसंत पंचमी के दिन आस्था और आंनद, दोनों को एंजॉय करना चाहते हैं तो ये 7 डेस्टिनेशन्स बेस्ट हैं।