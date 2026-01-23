Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलबसंत पंचमी का जश्न मनाने के लिए 7 बेस्ट डेस्टिनेशन्स, हर जगह की अपनी अलग खासियत

बसंत पंचमी का जश्न मनाने के लिए 7 बेस्ट डेस्टिनेशन्स, हर जगह की अपनी अलग खासियत

Best Destinations to Celebrate Basant Panchami : कहीं मंदिरों में वीणा की मधुर तान सुनाई देती है तो कहीं आसमान को चूमती रंग-बिरंगी पतंगें। इस दिन की छटा हर शहर में एक अलग ही रंग पेश करती है। अगर आप बसंत पंचमी के दिन आस्था और आंनद, दोनों को एंजॉय करना चाहते हैं तो ये 7 डेस्टिनेशन्स बेस्ट हैं।

Manju MamgainJan 23, 2026 02:36 pm IST
1/7

बसंत पंचमी की रौनक देखने के लिए 7 बेस्ट डेस्टिनेशन्स

बसंत पंचमी का पर्व सिर्फ ऋतु परिवर्तन का संकेत नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में नई उमंग, ज्ञान और कला के आगमन का उत्सव भी माना जाता है। इस पावन पर्व पर खासतौर पर भारत का कोना-कोना मां शारदा की वंदना में सराबोर हो उठता है। कहीं मंदिरों में वीणा की मधुर तान सुनाई देती है तो कहीं आसमान को चूमती रंग-बिरंगी पतंगें। इस दिन की छटा हर शहर में एक अलग ही रंग पेश करती है। अगर आप बसंत पंचमी के दिन आस्था और आंनद, दोनों को एंजॉय करना चाहते हैं तो ये 7 डेस्टिनेशन्स बेस्ट हैं।

2/7

वाराणसी, उत्तर प्रदेश

काशी में बसंत पंचमी का नजारा बेहद आध्यात्मिक होता है। गंगा के घाटों पर दीप जलाए जाते हैं और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) में सरस्वती पूजा के साथ-साथ संगीत के विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यहां पहुंचकर सुबह नाव की सवारी करते हुए भजनों की गूंज सुनना एक जादुई अनुभव है।

3/7

वृंदावन, उत्तर प्रदेश

ब्रज की धरती पर बसंत पंचमी से ही होली का आगाज हो जाता है। बांके बिहारी मंदिर में इस दिन भगवान को पीले फूलों से सजाया जाता है। इसी दिन उन्हें गुलाल का टीका लगाया जाता है। बता दें, अगले 40 दिनों तक चलने वाले फाग उत्सव की शुरुआत यहीं से होती है।

4/7

जयपुर, राजस्थान

राजस्थान में बसंत पंचमी के दिन का मुख्य आकर्षण 'पतंगबाजी' होती है। गुलाबी शहर का आसमान रंग-बिरंगी पतंगों से भर जाता है। सिटी पैलेस और गोविंद देव जी मंदिर में इस दिन विशेष पूजा होती है।

5/7

बसरा, तेलंगाना

यदि आप सच्चे मन से मां सरस्वती की आराधना करना चाहते हैं, तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित यह मंदिर आपकी तलाश को पूरा कर सकता है। यहां छोटे बच्चों का 'अक्षर ज्ञान' संस्कार भी करवाया जाता है। यह भारत के उन गिने-चुने मंदिरों में से एक है जो पूरी तरह मां सरस्वती को समर्पित हैं।

6/7

शांतिनिकेतन, पश्चिम बंगाल

रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित इस स्थान पर बसंत पंचमी को 'बसंत उत्सव' के रूप में मनाया जाता है। इस दिन यहां के छात्र ट्रेडिशनल पीले कपड़े पहनकर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। यहां खुले आसमान के नीचे होने वाली सरस्वती पूजा आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी।

7/7

प्रयागराज, उत्तर प्रदेश

संगम की इस नगरी में बसंत पंचमी पर शाही स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के मिलन स्थल पर डुबकी लगाना और तट पर हो रहे सांस्कृतिक पंडालों का आनंद लेना एक अनूठा अनुभव प्रदान करता है।

Travel Places Basant Panchami Basant Panchami kab hai