सारा तेंदुलकर ने भाई की शादी में पहनी थी कॉकटेल रिंग, आप भी हाथों की बढ़ाएं शोभा, देखें 8 नई डिजाइन्स

सारा तेंदुलकर की कॉकटेल रिंग

शादी फंक्शन में इन दिनों हैवी साड़ी या लहंगे के साथ हैवी जूलरी का ट्रेंड खूब चल रहा है। ज्यादातर सेलेब्स इस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। हाल ही में सारा तेंदुलकर के भाई अर्जुन की शादी थी, जिसमें सारा ने पिंक साड़ी के साथ मीनाक्षी हार और कॉकटेल रिंग का कॉम्बिनेशन पहना है। उनकी कॉकटेल रिंग दूर से ही शाइन कर रही थी और हाथों की शोभा बढ़ा रही थी। आप भी किसी खास फंक्शन के लिए कॉकटेल रिंग चुन सकती हैं। हम आपको गोल्ड में कॉकटेल रिंग की खास डिजाइन्स दिखाने जा रहे हैं, इसमें आप भी कोई एक डिजाइन बनवाकर पहनें।