Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More
फोटो

कम मेहनत में पाएं स्टाइलिश लुक, ट्राई करें सारा तेंदुलकर के हेयरस्टाइल्स

Sara Tendulkar अपने सिंपल और स्टाइलिश हेयरस्टाइल्स के लिए जानी जाती हैं। उनके हेयर लुक्स शादी से लेकर कैजुअल आउटिंग तक हर मौके के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन देते हैं। आप भी जरूर ट्राई कर सकती हैं।

Shubhangi GuptaMar 19, 2026 11:58 am IST
1/8

सारा तेंदुलकर का स्टाइलिश अंदाज

सारा तेंदुलकर अपने फैशन के साथ-साथ अपने हेयरस्टाइल्स के लिए भी काफी फेमस हैं। उनका हर लुक बहुत ही सिंपल, फ्रेश और ट्रेंडी होता है। चाहे शादी का फंक्शन हो या कैजुअल आउटिंग, सारा के हेयरस्टाइल्स हर मौके के लिए फिट बैठते हैं। उनकी खास बात यह है कि वे ज्यादा हैवी स्टाइल की बजाय सिंपल और एलिगेंट हेयरस्टाइल चुनती हैं, जिसे कोई भी आसानी से ट्राई कर सकता है।

2/8

सॉफ्ट कर्ल्स हेयरस्टाइल

सॉफ्ट कर्ल्स सारा का सबसे पसंदीदा हेयरस्टाइल है। इस लुक में बालों को हल्का कर्ल किया जाता है, जिससे बालों में वॉल्यूम और बाउंस आता है। यह हेयरस्टाइल शादी और पार्टी दोनों के लिए परफेक्ट है। सॉफ्ट कर्ल्स आपके लुक को ग्लैमरस और स्टाइलिश बनाते हैं। इसे आप साड़ी, लहंगा या वेस्टर्न आउटफिट के साथ भी आसानी से कैरी कर सकती हैं।

3/8

सिंपल स्ट्रेट हेयर लुक

स्ट्रेट हेयरस्टाइल सारा के कैजुअल लुक्स में अक्सर देखा जाता है। इसमें बालों को सीधा और स्लीक रखा जाता है, जिससे चेहरा साफ और फ्रेश दिखता है। यह हेयरस्टाइल कॉलेज, ऑफिस या आउटिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर आप ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहतीं, तो यह एक आसान और स्टाइलिश ऑप्शन है।

4/8

हाफ टाई हेयरस्टाइल

हाफ टाई हेयरस्टाइल सारा का एक और फेवरेट लुक है। इसमें बालों का आधा हिस्सा पीछे बांध दिया जाता है और बाकी खुले रहते हैं। यह हेयरस्टाइल बहुत क्यूट और एलिगेंट लगता है। इसे आप फेस्टिवल या छोटे फंक्शन में आसानी से कैरी कर सकती हैं। यह लुक आपके चेहरे को भी अच्छे से हाइलाइट करता है।

5/8

लो बन हेयरस्टाइल

लो बन एक क्लासिक और ट्रेडिशनल हेयरस्टाइल है। सारा इसे खास मौकों पर कैरी करती हैं। इसमें बालों को नीचे की तरफ जूड़े में बांधा जाता है। यह हेयरस्टाइल साड़ी या लहंगे के साथ बहुत अच्छा लगता है। आप इसमें गजरा या हेयर एक्सेसरी भी लगा सकती हैं, जिससे आपका लुक और खूबसूरत हो जाता है।

6/8

मैसी ब्रेड स्टाइल

मैसी ब्रेड हेयरस्टाइल इन दिनों काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है। वेडिंग फंक्शंस में एथनिक आउटफिट्स के साथ ये खूब फबता है। मिनिमल एक्सेसरीज के साथ ये स्टाइल कमाल लगता है। गर्मियों में यह काफी आरामदायक रहता है क्योंकि बाल खुले नहीं रहते और सुंदर भी लगते हैं।

7/8

वेवी हेयरस्टाइल

वेवी हेयरस्टाइल सॉफ्ट और नेचुरल लुक देता है। इसमें बालों को हल्का वेवी रखा जाता है, जो बहुत स्टाइलिश लगता है। सारा इस लुक को अक्सर कैरी करती हैं। यह हेयरस्टाइल शादी, पार्टी या डेट नाइट के लिए भी परफेक्ट है। इससे बाल ज्यादा भारी भी नहीं लगते और लुक भी बहुत सुंदर आता है।

8/8

कैसे चुनें सही हेयरस्टाइल?

हेयरस्टाइल चुनते समय मौके और आउटफिट का ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप शादी में जा रही हैं, तो कर्ल्स या बन ट्राई करें। वहीं, कैजुअल आउटिंग के लिए स्ट्रेट या पोनीटेल अच्छा ऑप्शन है। सारा तेंदुलकर के हेयरस्टाइल्स की खास बात यही है कि वे सिंपल होने के साथ स्टाइलिश भी हैं। आप इन्हें आसानी से अपने लुक के हिसाब से अपनाकर खूबसूरत दिख सकती हैं।

Fashion Tips
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलकम मेहनत में पाएं स्टाइलिश लुक, ट्राई करें सारा तेंदुलकर के हेयरस्टाइल्स