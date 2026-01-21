सारा तेंदुलकर के एथनिक लुक्स शादी-फंक्शन के लिए चुनें, हर कोई हो जाएगा आपके स्टाइल पर फिदा

सारा तेंदुलकर के एथनिक लुक्स

क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर उनके फाउंडेशन की डायरेक्ट हैं। न्यूट्रिशन और मेडिकल साइंस की पढ़ाई करने के बाद वह पिलेट्स एकेडमी चला रही हैं। सारा अपने काम के जरिए नाम कमा रही हैं और वह काफी स्टाइलिश भी हैं। उनके फैशन लुक्स यंग एज वाली लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन बन चुके हैं। किसी खास इवेंट के लिए आप सारा के एथनिक लुक्स कॉपी कर सकती हैं।