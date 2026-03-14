नो-मेकअप मेकअप लुक के लिए अपनाएं सारा तेंदुलकर के ये 5 टिप्स

आजकल 'नो-मेकअप मेकअप लुक' काफी ट्रेंड में है। इसका मतलब है ऐसा मेकअप जो बहुत हल्का और नेचुरल दिखे। सारा तेंदुलकर के अनुसार इस लुक का सबसे बड़ा राज हेल्दी और हाइड्रेटेड स्किन है। जब त्वचा साफ, शांत और संतुलित होती है, तब ज्यादा मेकअप की जरूरत नहीं पड़ती। हल्का मेकअप ही काफी होता है और चेहरा ज्यादा फ्रेश और नेचुरल दिखता है।
सारा का मानना है कि अच्छा मेकअप तभी अच्छा दिखता है जब त्वचा स्वस्थ और हाइड्रेटेड हो। अगर स्किन ड्राई या थकी हुई लगे तो मेकअप भी उतना अच्छा नहीं दिखता। इसलिए स्किन को रोजाना मॉइस्चराइज करना और पानी पीना बहुत जरूरी है। जब त्वचा अच्छी तरह हाइड्रेटेड रहती है, तो मेकअप चेहरे पर ज्यादा स्मूद और नेचुरल लगता है।
सारा के अनुसार, सबसे बड़ी मेकअप मिस्टेक है चेहरे पर बहुत ज्यादा प्रोडक्ट लगाना। कई लोग सोचते हैं कि ज्यादा मेकअप से चेहरा ज्यादा सुंदर लगेगा, लेकिन ऐसा हमेशा सही नहीं होता। खासकर अगर आपकी स्किन सेंसिटिव या एक्ने-प्रोन है तो कम मेकअप ही बेहतर होता है। हल्का और संतुलित मेकअप चेहरे को ज्यादा नेचुरल और सुंदर दिखाता है।
सारा तेंदुलकर कभी भी मेकअप करने से पहले स्किन प्रेप करना नहीं भूलतीं। उनका कहना है कि अगर स्किन को पहले सही तरीके से तैयार किया जाए तो मेकअप ज्यादा अच्छा दिखता है। इसके लिए वह सबसे पहले हल्का लोशन या मॉइस्चराइजर लगाती हैं। इससे त्वचा सॉफ्ट और स्मूद हो जाती है और मेकअप भी चेहरे पर बेहतर तरीके से सेट होता है।
सारा का सबसे पसंदीदा मेकअप प्रोडक्ट टिंटेड सनस्क्रीन है। यह त्वचा को धूप से बचाने के साथ हल्का कवरेज भी देता है। इससे त्वचा नेचुरल और फ्रेश दिखाई देती है। अगर समय कम हो तो सिर्फ टिंटेड सनस्क्रीन लगाकर भी अच्छा लुक पाया जा सकता है। यह रोजाना इस्तेमाल के लिए भी बहुत अच्छा विकल्प माना जाता है।
अगर जल्दी बाहर जाना हो तो सारा एक आसान मेकअप ट्रिक अपनाती हैं। वह सबसे पहले मॉइस्चराइजर लगाती हैं, फिर हल्का टिंटेड सनस्क्रीन। इसके बाद थोड़ा सा ब्लश लगाकर चेहरे को फ्रेश लुक देती हैं। आखिर में लिप बाम या लिप ग्लॉस लगाती हैं। इससे चेहरा तुरंत फ्रेश और सॉफ्ट लुक देने लगता है।
सारा के अनुसार अच्छा मेकअप पाने के लिए अच्छी स्किनकेयर आदतें जरूरी हैं। नियमित रूप से स्किन को हाइड्रेट रखना और सही प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। जब स्किन का बैरियर मजबूत होता है, तो मेकअप चेहरे पर ज्यादा स्मूद और नेचुरल लगता है। इसलिए स्किन की देखभाल को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
सारा तेंदुलकर की ब्यूटी फिलॉसफी बहुत सरल है- कम मेकअप और ज्यादा नेचुरल लुक। उनका मानना है कि चेहरे की प्राकृतिक खूबसूरती को छुपाने की बजाय उसे उभारना चाहिए। हल्का मेकअप, हेल्दी स्किन और सही स्किनकेयर से कोई भी व्यक्ति फ्रेश और आकर्षक लुक पा सकता है।