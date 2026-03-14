नो-मेकअप मेकअप लुक के लिए अपनाएं सारा तेंदुलकर के ये 5 टिप्स

सारा तेंदुलकर: नो-मेकअप मेकअप लुक का राज

आजकल 'नो-मेकअप मेकअप लुक' काफी ट्रेंड में है। इसका मतलब है ऐसा मेकअप जो बहुत हल्का और नेचुरल दिखे। सारा तेंदुलकर के अनुसार इस लुक का सबसे बड़ा राज हेल्दी और हाइड्रेटेड स्किन है। जब त्वचा साफ, शांत और संतुलित होती है, तब ज्यादा मेकअप की जरूरत नहीं पड़ती। हल्का मेकअप ही काफी होता है और चेहरा ज्यादा फ्रेश और नेचुरल दिखता है।