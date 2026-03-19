कजरारी आंखें, घुंघराले बाल! ईद पर हो जाएं सारा अर्जुन के जैसे रेडी, बस आपकी होंगी तारीफें

ऐसे करें विदआउट हीट बालों को कर्ल

बालों को कर्ल करने के लिए बस एक दुपट्टे की मदद लें। इस दुपट्टे को लंबाई में सिर के दोनों तरफ रख लें। और अपने बालों को दो पार्टीशन में डिवाइड कर लें। बस बालों के एक हिस्से को दुपट्टे के एक साइड पर लपेटें और किसी रबर बैंड से फिक्स करें। जिससे कि बाल खुल ना जाएं। यहीं प्रोसेस दूसरे साइड भी फॉलो करें। रातभर के लिए इन्हें यूं ही छोड़ दें। सुबह बाल नेचुरली कर्ली दिखेंगे। अगर बाल घने हैं तो आप एक साइड में एक से ज्यादा पार्टीशन करें और साफ-सुथरे मोजे की मदद से लपेटकर उन्हें रातभर के लिए छोड़ें। सबसे खास बात बालों को पहले नमक मिले पानी से स्प्रे कर गीला कर लें। ऐसा करने से आपके कर्ल ज्यादा क्लियर बनेंगे और देर तक टिकेंगे।