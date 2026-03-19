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कजरारी आंखें, घुंघराले बाल! ईद पर हो जाएं सारा अर्जुन के जैसे रेडी, बस आपकी होंगी तारीफें

Recreate Sara Arjun Look For Eid 2026: ईद पर रेडी होना है और आप सबकी तारीफें बटोरना चाहती हैं तो इस बार सबसे ट्रेंडी लुक ट्राई करें। कर्ली हेयर और कजरारी आंखों के साथ यलीना जमाली का लुक इन सिंपल स्टेप को फॉलो कर क्रिएट कर सकती हैं।

AparajitaMar 19, 2026 03:27 pm IST
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ईद पर रेडी होने के लिए सारा अर्जुन वाला लुक

धुरंधर 2 मूवी रिलीज हो चुकी है और लोगों इस फिल्म का जमकर क्रेज देखने को मिल रहा। वहीं दूसरी तरफ फिल्म की एक्ट्रेस सारा अर्जुन की खूबसूरती फैंस को पहले ही घायल कर चुकी है। तो इस बार ईद पर रेडी होने वाली हैं तो यलीना जमाली यानी सारा अर्जुन के इस वायरल लुक को रीक्रिएट करें। वैसे तो ये काम बहुत आसान है। लेकिन आप इन सिंपल स्टेप में समझें कैसे सारा अर्जुन की तरह हों रेडी।

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हीटलेस कर्ल से बनाएं बालों को कर्ली

अब अगर यलीना जमाली का ट्रेंडी लुक क्रिएट करना है तो बालों को कर्ली करना तो जरूरी है। लेकिन आपके पास टूल्स नहीं या बालों के डैमेज होने का डर है तो हीटलेस कर्ल बेस्ट ऑप्शन है।

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ऐसे करें विदआउट हीट बालों को कर्ल

बालों को कर्ल करने के लिए बस एक दुपट्टे की मदद लें। इस दुपट्टे को लंबाई में सिर के दोनों तरफ रख लें। और अपने बालों को दो पार्टीशन में डिवाइड कर लें। बस बालों के एक हिस्से को दुपट्टे के एक साइड पर लपेटें और किसी रबर बैंड से फिक्स करें। जिससे कि बाल खुल ना जाएं। यहीं प्रोसेस दूसरे साइड भी फॉलो करें। रातभर के लिए इन्हें यूं ही छोड़ दें। सुबह बाल नेचुरली कर्ली दिखेंगे। अगर बाल घने हैं तो आप एक साइड में एक से ज्यादा पार्टीशन करें और साफ-सुथरे मोजे की मदद से लपेटकर उन्हें रातभर के लिए छोड़ें। सबसे खास बात बालों को पहले नमक मिले पानी से स्प्रे कर गीला कर लें। ऐसा करने से आपके कर्ल ज्यादा क्लियर बनेंगे और देर तक टिकेंगे।

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आंखों में हो काजल

बगैर काजल के तो ये लुक कंप्लीट नहीं होगा। आईलाइनर और सॉफ्ट स्मोकी आईशैडो लगाने के साथ लोअर लैश लाइन पर काजल जरूर अप्लाई करें और हल्का सा स्मज कर इस लुक को क्रिएट करें।

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मस्कारा लगाना बिल्कुल ना भूलें

आंखों को रिफ्लेक्टिव और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए मस्कारा जरूर लगाएं। मस्कारा लगाने से पहले आंखों को आईलैश कर्लर से कर्ल करें और फिर मस्कारा अप्लाई करें।

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कानों में ईयरिंग्स को खास

ईद है तो नई ईयररिंग्स खरीद रहीं होंगी। इन ट्रेंडी डिजाइन वाली ईयररिंग्स को जरूर वियर करें। जिससे लुक कंप्लीट हो सके।

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ग्लॉसी लिप्स

नेचुरल पिंक शेड लिपस्टिक और साथ में लिप ग्लॉस लगाएं। मार्केट में इन दिनों लिप ऑयल काफी ट्रेंड में हैं। सारा अर्जुन के लुक को क्रिएट करने के लिए नेचुरल लिप ऑयल लगाएं। इससे लिप्स ज्यादा स्मूद और सॉफ्ट होने के साथ ही ग्लॉसी दिखते हैं।

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