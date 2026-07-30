तीज पार्टी में सबकी नजरें रहेंगी आप पर, समरीन कौर के इन 7 लुक्स को करें रीक्रिएट, देखें फोटोज

हरियाली तीज का त्योहार खासतौर पर सुहागिन महिलाएं मनाती हैं। इस खास दिन को भगवान शिव और माता पार्वती के पवित्र मिलन का प्रतीक माना जाता है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए व्रत रखती हैं। आजकल तीज का उत्सव केवल पूजा-पाठ तक सीमित नहीं रह गया है। व्रत और पूजा के बाद महिलाएं तीज पार्टी भी एंजॉय करती हैं। इन पार्टियों में अक्सर ग्रीन या किसी खास रंग की आउटफिट थीम रखी जाती है। अगर आप भी तीज पार्टी की तैयारी कर रही हैं और अपने लिए कोई ट्रेंडी एथनिक आउटफिट तलाश रही हैं, तो एक्ट्रेस समरीन कौर के ये खूबसूरत लुक्स आपके लिए बेहतरीन इंस्पिरेशन हो सकते हैं। उनके इन स्टाइलिश सूट और साड़ी लुक्स को रिक्रिएट करके आप पार्टी में सबसे अलग और एलिगेंट नजर आ सकती हैं।
तीज पार्टी में रॉयल लुक चाहिए तो समरीन कौर का यह ब्राइट पिंक शरारा सूट बेहतरीन ऑप्शन है। गोल्डन एम्ब्रॉयडरी, मैचिंग दुपट्टा और स्टेटमेंट झुमके इस लुक को और भी खूबसूरत बना रहे हैं। आप इस कलर के अलावा ग्रीन कलर का शरारा सूट भी पहन सकती हैं।
आजकल सिल्क सूट का ट्रेंड खूब चल रहा है। आप अगर सूट कैरी करना चाहती हैं, तो ऑलिव ग्रीन सिल्क सूट पहन सकती हैं। समरीन ने रेड चूड़ियों और सॉफ्ट मेकअप के साथ यह लुक कैरी किया है। तीज के मौके पर बेहद क्लासी नजर आएगा
तीज पार्टी में आप कुछ अलग ट्राई करना चाहती हैं, तो समरीन का ये लुक देखें। आप टील ब्लू सूट और मैजेंटा दुपट्टे वाला लुक रिक्रिएट कर सकती हैं। हैवी नेकपीस और मिनिमल मेकअप के साथ परफेक्ट नजर आएगा।
फेस्टिव पार्टी के लिए समरीन का यह पर्पल अनारकली सूट परफेक्ट हो सकता है। गोल्डन एम्ब्रॉयडरी और बड़े झुमकों के साथ यह लुक रॉयल और ग्रेसफुल नजर आता है। आप इसके साथ लाइट मेकअप करें और आप सबसे सुंदर दिखेंगी।
ग्रीन कलर में सूट कैरी करना चाहती हैं, तो समरीन की तरह आप पेस्टल ग्रीन अनारकली सूट चुनें। यह सूट सिंपल है लेकिन सोबर दिख रहा है। समरीन ने इसके साथ हल्का मेकअप, खुले बाल और नेट का दुपट्टा लिया है, जो उनके लुक को बेहद एलिगेंट बना रहा है
सटल और ग्लैमरस लुक के लिए समरीन का यह पेस्टल पिंक सीक्विन सूट अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ग्रीन से हटके और ट्रेंडी डिजाइन में यह सूट आप तीज पार्टी के लिए चुन सकती हैं। शिमरी एम्ब्रॉयडरी, शीयर दुपट्टा और न्यूड मेकअप इसे डे और नाइट दोनों टाइम के लिए परफेक्ट बना देंगे।
तीज पार्टी की शान बनना है, तो आप मेटैलिक ग्रीन साड़ी कैरी करें। समरीन ने इस साड़ी को डिजाइनर ब्लाउज और प्लीटेड स्टाइल में पहना है। आप भी इस लुक में खूबसूरत और सबसे अलग दिखेंगी। स्टेटमेंट ईयररिंग्स और मिनी हैंडबैग के साथ लुक को कंप्लीट करें।