तीज पार्टी में सबकी नजरें रहेंगी आप पर, समरीन कौर के इन 7 लुक्स को करें रीक्रिएट, देखें फोटोज

तीज पार्टी के लिए समरीन कौर के एथनिक लुक्स

हरियाली तीज का त्योहार खासतौर पर सुहागिन महिलाएं मनाती हैं। इस खास दिन को भगवान शिव और माता पार्वती के पवित्र मिलन का प्रतीक माना जाता है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए व्रत रखती हैं। आजकल तीज का उत्सव केवल पूजा-पाठ तक सीमित नहीं रह गया है। व्रत और पूजा के बाद महिलाएं तीज पार्टी भी एंजॉय करती हैं। इन पार्टियों में अक्सर ग्रीन या किसी खास रंग की आउटफिट थीम रखी जाती है। अगर आप भी तीज पार्टी की तैयारी कर रही हैं और अपने लिए कोई ट्रेंडी एथनिक आउटफिट तलाश रही हैं, तो एक्ट्रेस समरीन कौर के ये खूबसूरत लुक्स आपके लिए बेहतरीन इंस्पिरेशन हो सकते हैं। उनके इन स्टाइलिश सूट और साड़ी लुक्स को रिक्रिएट करके आप पार्टी में सबसे अलग और एलिगेंट नजर आ सकती हैं।