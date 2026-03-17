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नवरात्रि के लिए परफेक्ट है रुपाली गांगुली का रेड साड़ी लुक, देखें पूरा स्टाइल डिटेल

Rupali Ganguly उर्फ अनुपमा ने हाल ही में साड़ी लुक शेयर किया है जो काफी चर्चा में है। उनकी ये रेड साड़ी नवरात्रि के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन है। उनका ट्रेडिशनल स्टाइल और ज्वेलरी - ग्रेस और ग्लैमर का परफेक्ट उदाहरण है।

Shubhangi GuptaMar 17, 2026 11:03 am IST
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रुपाली गांगुली और उनका क्लासी स्टाइल

Rupali Ganguly टीवी इंडस्ट्री की सबसे पॉपुलर और पसंदीदा एक्ट्रेसेस में से एक हैं। शानदार अभिनय के साथ-साथ वो अपने सिंपल और एलिगेंट फैशन सेंस के लिए भी जानी जाती हैं। उनका स्टाइल हमेशा ट्रेडिशनल और ग्रेसफुल होता है, जिसमें साड़ियां उनकी पहली पसंद होती हैं। चाहे कोई फेस्टिवल हो या स्पेशल इवेंट, रुपाली हर बार अपने लुक से लोगों को इंस्पायर करती हैं। उनका फैशन उन महिलाओं के लिए परफेक्ट है जो क्लासी और कंफर्टेबल लुक चाहती हैं। एक बार फिर ऐसा ही हुआ है, रेड साड़ी में उनका लुक काफी वायरल हो रहा है।

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रेड साड़ी में ट्रेडिशनल एलिगेंस

रुपाली ने इस लुक में खूबसूरत रेड कलर की हैवी एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी पहनी है, जो नवरात्रि जैसे फेस्टिवल के लिए एकदम परफेक्ट है। साड़ी पर गोल्डन वर्क और डिटेलिंग इसे और रिच लुक दे रहे हैं। बॉर्डर पर बारीक काम और ट्रेडिशनल पैटर्न नजर आ रहा है। साड़ी का फैब्रिक रिच और फ्लोई है, जिससे यह पहनने में भी आरामदायक लगती है। यह साड़ी खास फेस्टिव और वेडिंग फंक्शन के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है।

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डिजानर ब्लाउज

रुपाली ने साड़ी के साथ मैचिंग रेड ब्लाउज पहना है, जिस पर हैवी एम्ब्रॉयडरी की गई है। ब्लाउज का डिजाइन काफी ट्रेंडी और ट्रेडिशनल है। हाफ स्लीव्स और डीप नेक स्टाइल इसे और स्टाइलिश बना रहा है। अगर आप अपनी साड़ी को रिच लुक देना चाहती हैं, तो इस तरह का ब्लाउज डिजाइन जरूर चुन सकती हैं।

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ज्वेलरी का एलिगेंट टच

उन्होंने अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए खूबसूरत चोकर नेकलेस, मैचिंग ईयररिंग्स और रिंग्स कैरी की हैं। ज्वेलरी ज्यादा हैवी नहीं है, लेकिन साड़ी के साथ परफेक्ट मैच कर रही है। यह दिखाता है कि कम ज्वेलरी में भी आप स्टाइलिश दिख सकती हैं। नवरात्रि में ऐसे मिनिमल ज्वेलरी लुक काफी ट्रेंड में रहते हैं।

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हेयरस्टाइल और मेकअप

रुपाली ने अपने बालों को हाफ-टाई स्टाइल में रखा है, जिससे उनका फेस और भी खूबसूरत लग रहा है। मेकअप की बात करें तो उन्होंने सॉफ्ट और नेचुरल मेकअप किया है। न्यूड लिपस्टिक और हल्का आई मेकअप उनके लुक को और ग्रेसफुल बना रहा है। यह मेकअप स्टाइल हर किसी पर आसानी से सूट कर सकता है।

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पोज और ग्रेस

तस्वीरों में रुपाली का कॉन्फिडेंस और ग्रेस साफ नजर आ रहा है। उन्होंने साड़ी को बहुत अच्छे से ड्रेप किया है और हर पोज में एलिगेंस दिख रहा है। यह लुक सिर्फ कपड़ों से नहीं, बल्कि कैरी करने के तरीके से भी खास बनता है। अगर आप भी फोटोशूट या फंक्शन में जा रही हैं, तो उनके पोज से इंस्पिरेशन ले सकती हैं।

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नवरात्रि के लिए परफेक्ट लुक

नवरात्रि में रेड कलर का खास महत्व होता है और यह साड़ी लुक उसी के लिए परफेक्ट है। आप इस तरह की साड़ी को गरबा नाइट या पूजा में आराम से पहन सकती हैं। इसके साथ लाइट ज्वेलरी और सिंपल मेकअप रखकर आप एक परफेक्ट ट्रेडिशनल लुक पा सकती हैं। यह लुक आरामदायक होने के साथ-साथ स्टाइलिश भी है।

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कैसे रीक्रिएट करें यह लुक ?

अगर आप रुपाली गांगुली का यह लुक रीक्रिएट करना चाहती हैं, तो रेड या मैरून साड़ी चुनें, जिसमें गोल्डन बॉर्डर हो। इसके साथ हैवी ब्लाउज और लाइट ज्वेलरी पहनें। बालों को सिंपल स्टाइल में रखें और मेकअप को ज्यादा ओवरडू ना करें। इस तरह आप आसानी से घर पर ही यह खूबसूरत लुक पा सकती हैं।

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