साड़ी नहीं, स्टाइल स्टेटमेंट है ये! रुपाली गांगुली का इंडो-वेस्टर्न लुक बना ट्रेंड

रुपाली गांगुली का फैशन हमेशा सिंपल, एलिगेंट और रिलेटेबल रहता है। वह ज्यादा ओवरड्रेसिंग नहीं करतीं, बल्कि क्लीन और क्लासी लुक पसंद करती हैं। उनका यह रेड इंडो-वेस्टर्न आउटफिट भी यही दिखाता है। इसमें ट्रेडिशनल साड़ी ड्रेप को मॉडर्न ब्लेजर के साथ स्टाइल किया गया है। यह लुक हर उम्र की महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन है। खास बात यह है कि उनका स्टाइल कम एक्सेसरीज और परफेक्ट फिटिंग के साथ भी बेहद ग्रेसफुल लगता है।
इस लुक में रुपाली ने रेड कलर का ड्रेप स्टाइल आउटफिट पहना है, जो साड़ी जैसा फील देता है। इसके साथ मैचिंग ब्लेजर स्टाइल जैकेट है, जिस पर खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी की गई है। यह कॉम्बिनेशन ट्रेडिशनल और वेस्टर्न दोनों का फ्यूजन है। आउटफिट का फैब्रिक फ्लोई है, जिससे मूवमेंट के साथ यह और भी सुंदर लगता है। यह लुक फेस्टिव और पार्टी दोनों के लिए परफेक्ट है।
इस लुक की सबसे खास बात है ब्लेजर स्टाइल जैकेट। जैकेट पर सिल्वर एम्ब्रॉयडरी इसे रॉयल टच देती है। यह जैकेट आउटफिट को स्ट्रक्चर देती है और पूरे लुक को मॉडर्न बनाती है। अगर आप साड़ी में नया ट्विस्ट चाहती हैं, तो इस तरह का ब्लेजर जरूर ट्राई कर सकती हैं। यह खासकर फंक्शन और इवनिंग पार्टी के लिए बेस्ट ऑप्शन है।
रेड कलर हमेशा से ही बोल्ड और एलिगेंट माना जाता है। रुपाली का यह रेड आउटफिट उनके कॉन्फिडेंस को और भी हाइलाइट करता है। यह रंग हर स्किन टोन पर अच्छा लगता है और फेस्टिव वाइब देता है। अगर आप भी स्टेटमेंट लुक चाहती हैं, तो रेड कलर का इंडो-वेस्टर्न आउटफिट चुन सकती हैं।
रुपाली ने इस लुक के साथ गोल्डन हाई हील्स कैरी की हैं। यह फुटवियर आउटफिट के साथ परफेक्ट मैच करता है और लुक को और स्टाइलिश बनाता है। हाई हील्स से उनकी हाइट और पर्सनैलिटी दोनों निखरकर सामने आती है। आप भी इस तरह के आउटफिट के साथ न्यूड या गोल्डन हील्स पहन सकती हैं।
रुपाली ने इस लुक के साथ सॉफ्ट वेवी हेयरस्टाइल रखा है, जो बहुत नेचुरल लगता है। उनका मेकअप भी लाइट और ग्लोइंग है। न्यूड लिपस्टिक और सॉफ्ट आई मेकअप से उनका लुक और ज्यादा एलिगेंट दिख रहा है। यह स्टाइल डे और नाइट दोनों के लिए परफेक्ट है।
इस लुक में रुपाली ने बहुत कम एक्सेसरीज पहनी हैं। उन्होंने सिंपल ईयररिंग्स और रिंग्स के साथ लुक को बैलेंस किया है। ज्यादा ज्वेलरी ना पहनकर उन्होंने आउटफिट को ही हाईलाइट किया है। अगर आप भी क्लासी लुक चाहती हैं, तो मिनिमल एक्सेसरीज ट्राई करें।
अगर आप इस तरह का लुक ट्राई करना चाहती हैं, तो कुछ आसान टिप्स फॉलो करें। हमेशा अच्छी फिटिंग वाला आउटफिट चुनें। ब्लेजर के साथ साड़ी या ड्रेप ड्रेस पहनें। ज्यादा ज्वेलरी से बचें और सॉफ्ट मेकअप रखें। सही फुटवियर चुनना भी जरूरी है। इस तरह आप भी बिना ज्यादा मेहनत के स्टाइलिश और एलिगेंट दिख सकती हैं।