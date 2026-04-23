साड़ी नहीं, स्टाइल स्टेटमेंट है ये! रुपाली गांगुली का इंडो-वेस्टर्न लुक बना ट्रेंड

रुपाली गांगुली का आइकॉनिक स्टाइल

रुपाली गांगुली का फैशन हमेशा सिंपल, एलिगेंट और रिलेटेबल रहता है। वह ज्यादा ओवरड्रेसिंग नहीं करतीं, बल्कि क्लीन और क्लासी लुक पसंद करती हैं। उनका यह रेड इंडो-वेस्टर्न आउटफिट भी यही दिखाता है। इसमें ट्रेडिशनल साड़ी ड्रेप को मॉडर्न ब्लेजर के साथ स्टाइल किया गया है। यह लुक हर उम्र की महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन है। खास बात यह है कि उनका स्टाइल कम एक्सेसरीज और परफेक्ट फिटिंग के साथ भी बेहद ग्रेसफुल लगता है।