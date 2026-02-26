परफेक्ट बूंदी रायता का राज: गाढ़ा होने से कैसे बचाएं, बनाने का सही तरीका जानें

बूंदी रायता दही, बेसन की बूंदी और मसालों से बनता है। सही तरीके से बना रायता हल्का, स्मूद और थोड़ा पतला होता है। लेकिन समय के साथ इसकी टेक्सचर बदल जाती है। इसकी असली वजह बूंदी की पानी सोखने की क्षमता है, जिसे समझना बहुत जरूरी है।
बूंदी स्पंज की तरह काम करती है। दही में डालते ही यह नमी सोखने लगती है। जैसे-जैसे समय बीतता है, दही का पानी बूंदी में चला जाता है और रायता गाढ़ा, चिपचिपा और भारी हो जाता है।
मोटी और सख्त बूंदी ज्यादा दही सोखती है। बाजार की नमकीन वाली बूंदी अक्सर बहुत सूखी होती है। रायते के लिए हमेशा बारीक और मुलायम बूंदी इस्तेमाल करें या मोटी बूंदी को हल्का मसल लें।
बहुत ज्यादा गाढ़ा या टंगा हुआ दही इस्तेमाल करना आम गलती है। ऐसे दही में पानी कम होता है, इसलिए बूंदी बची-कुची नमी भी सोख लेती है। दही को अच्छी तरह फेंटकर हल्का पतला रखें।
नमक नमी खींचता है। अगर शुरुआत में ही नमक डाल दिया जाए तो दही से पानी जल्दी निकलता है और बूंदी उसे सोख लेती है। इसलिए नमक हमेशा परोसने से ठीक पहले डालें।
बूंदी को 2–3 मिनट हल्के गुनगुने नमकीन पानी में भिगो दें। फिर हल्के हाथ से निचोड़ लें। इससे बूंदी पहले ही नमी ले लेती है और बाद में दही को नहीं सोखती।
रायता पहले से बनाकर फ्रिज में रखें। भीगी हुई बूंदी सिर्फ 10–15 मिनट पहले मिलाएं। इससे स्वाद भी अच्छा रहेगा और रायता ज्यादा देर तक पतला बना रहेगा। गर्मी में बूंदी जल्दी फूलती है और रायता गाढ़ा हो जाता है। इसलिए रायता हमेशा ठंडा रखें।
अगर रायता गाढ़ा हो गया हो, तो थोड़ा ठंडा दूध, पानी या फेंटी हुई दही मिलाएं। हल्के हाथ से मिक्स करें। अंत में नमक एडजस्ट करें और तुरंत परोसें।