परफेक्ट बूंदी रायता का राज: गाढ़ा होने से कैसे बचाएं, बनाने का सही तरीका जानें

बूंदी रायता क्या है?

बूंदी रायता दही, बेसन की बूंदी और मसालों से बनता है। सही तरीके से बना रायता हल्का, स्मूद और थोड़ा पतला होता है। लेकिन समय के साथ इसकी टेक्सचर बदल जाती है। इसकी असली वजह बूंदी की पानी सोखने की क्षमता है, जिसे समझना बहुत जरूरी है।