जानें शरीर को कब कौन से फल खाने की है जरूरत, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताई काम की बात

एनर्जी से लेकर ब्लोटिंग के लिए कौन से फल खाना है ज्यादा फायदेमंद

फल खाना हेल्दी ऑप्शन है। फल ना केवल शरीर को जरूरी न्यूट्रिशन देते है बल्कि वेट लॉस में भी मदद करते हैं क्योंकि फलों में कैलोरी की मात्रा सबसे कम होती है। ये फल कई सारी बीमारियों को दूर करने में भी मदद करते हैं। कब्ज दूर करने के लिए तो कई सारे फलों को खाने की सलाह मिली होगी। लेकिन केवल कब्ज ही नहीं बल्कि शरीर की 6 समस्याओं में अलग-अलग फलों को खाने से फायदा होता है। न्यूट्रिशनिस्ट खुशी ने ऐसे 6 फलों को अलग-अलग बीमारियों में खाने की सलाह दी है।