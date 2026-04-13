अलमारी में धूल फांक रहीं पुरानी साड़ियां? इन 7 तरीकों से दें उन्हें 'सेलिब्रिटी लुक'!

आपके वॉर्डरोब में भी कुछ ऐसी साड़ियां जरूर होंगी, जिन्हें आपने खरीदा तो बड़े शौक से होगा लेकिन एक दो-फंक्शन में पहनने के बाद वो अलमारी में रखी-रखी धूल ही खा रही हैं। इन साड़ियों के दोबारा पहनने का मन भी नहीं करता और महंगी होने की वजह से इन्हें फेंकने या किसी को देने का भी जी नहीं करता। तो भला इनका क्या किया जाए? सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि इनसे आप कुछ अलग-अलग आउटफिट्स डिजाइन करा सकती हैं, जिन्हें आराम से दोबारा वियर कर लेंगी। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं आपके पास क्या-क्या ऑप्शन हैं। (All Images Credit- Pinterest)
कोई पुरानी बनारसी साड़ी रखी है तो उससे आप इस तरह का ओपन अनारकली स्टिच करा सकती हैं। इसके साथ फ्रंट लेयरिंग के लिए कोई मैचिंग या कॉन्ट्रास्ट रंग में नेट या शिफॉन फैब्रिक अटैच करा लें, बहुत ही ज्यादा सुंदर डिजाइन लगेगा। ऐसे सूट आप किसी स्पेशल ओकेजन में भी स्टाइल कर सकती हैं।
पुरानी साड़ी से लहंगा सूट बनवाना भी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। ये काफी ज्यादा फैंसी लगता है। बनारसी साड़ी हो या जॉर्जेट कॉटन फैब्रिक में, लहंगा सूट हर तरह की साड़ी के साथ बढ़िया बनेगा। इसे भी आप किसी छोटे-मोटे फंक्शन में आराम से स्टाइल कर सकती हैं।
अगर आपको भी 90s के बॉलीवुड वाले आउटफिट्स काफी पसंद थे, तो कुछ इस तरह का स्टाइलिश को-ऑर्ड सेट स्टिच करा सकती हैं। आपकी हेवी बॉर्डर वाली साड़ी के साथ भी ये काफी अच्छा बनेगा। इसका बॉर्डर आप नेकलाइन और दुपट्टे पर अटैच करा सकती हैं।
आजकल शॉर्ट कुर्ती और प्लाजो काफी ट्रेंड में हैं। ऐसे में आपके पास एक ऑप्शन ये भी है कि आप पुरानी हैवी साड़ियों को इस तरह से स्टिच करा सकती हैं। सिंपल प्रिंटेड साड़ी है तो डेली वियर के लिए बढ़िया आउटफिट तैयार हो जाएगा, वहीं साड़ी थोड़ी हेवी है तो किसी खास मौके पर आप इसे स्टाइल कर सकती हैं।
आपकी पुरानी साड़ी से बनी ये ड्रेस ट्रेडिशनल और मॉडर्न स्टाइल का परफेक्ट फ्यूजन लगेगी। सिल्क या कॉटन की साड़ी हो या फिर जॉर्जेट और शिफॉन जैसे फ्लोई फैब्रिक की, आप आराम से ऐसी ड्रेस स्टिच करा सकती हैं। इनमें से कुछ आपके डेली वियर में काम आएंगी तो कुछ को आप स्पेशल ओकेजन पर स्टाइल कर सकती हैं।
पुरानी साड़ी से सिर्फ ट्रेडिशनल ही नहीं वेस्टर्न आउटफिट भी डिजाइन करा सकती हैं। ये स्टाइलिश सा जंपसूट एकदम परफेक्ट रहेगा, जिससे आप फ्यूजन लुक क्रिएट कर सकती हैं। किसी फंक्शन में स्टाइलिश लुक चाहती हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा ट्रेडिशनल टच भी चाहिए तो इस लुक को जरूर ट्राई करें।
कुछ अलग हटकर ट्राई करना चाहती हैं तो इस तरह का फिश कट लहंगा और ब्लाउज भी स्टिच करा सकती हैं। ये ट्रेडीशनल आउटफिट का एक मॉडर्न और स्टाइलिश वर्जन है, जो काफी ज्यादा सुंदर लगने वाला है। इसके साथ गोल्ड ज्वैलरी वियर कर सकती हैं, किसी भी फंक्शन में हर किसी की नजर आप पर होगी।