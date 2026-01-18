Republic Day Nail Art Ideas: गणतंत्र दिवस पर नाखूनों पर बनाएं तिरंगे के रंगों वाली डिजाइन्स, खूब मिलेगी तारीफ

तिरंगे वाली नेल आर्ट डिजाइन

26 जनवरी को देश में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जाता है। यह दिन 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को अपनाने और देश के गणतंत्र होने का प्रतीक है। इसी दिन भारत का संविधान लागू किया गया था और गणतंत्र के रूप में इसे मनाया जाने लगा। गणतंत्र का अर्थ होता है जनता का राज्य। गणतंत्र के खास मौके पर लोग तिरंगे के रंगों वाले कपड़े पहन लेते हैं या फिर चेहरे पर टैटू बनवा लेते हैं। देशभक्ति जताने के लिए लड़कियां नाखूनों पर तिरंगे वाली नेल आर्ट डिजाइन बना लेती हैं। अगर आप भी ऐसी नेल आर्ट बनाना चाहती हैं, तो हम कुछ तिरंगे वाली डिजाइन्स दिखाते हैं।