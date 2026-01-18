Hindustan Hindi News
Republic Day Nail Art Ideas: गणतंत्र दिवस पर नाखूनों पर बनाएं तिरंगे के रंगों वाली डिजाइन्स, खूब मिलेगी तारीफ

Republic Day 2026 Nail Art Design: गणतंत्र दिवस के खास दिन के लिए आप अपने नाखूनों को भी तिरंगे के रंगों में डुबो सकती हैं। तिरंगे वाली कुछ नेल आर्ट के डिजाइन्स आप यहां देखें। 

Deepali SrivastavaJan 18, 2026 05:08 pm IST
तिरंगे वाली नेल आर्ट डिजाइन

26 जनवरी को देश में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जाता है। यह दिन 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को अपनाने और देश के गणतंत्र होने का प्रतीक है। इसी दिन भारत का संविधान लागू किया गया था और गणतंत्र के रूप में इसे मनाया जाने लगा। गणतंत्र का अर्थ होता है जनता का राज्य। गणतंत्र के खास मौके पर लोग तिरंगे के रंगों वाले कपड़े पहन लेते हैं या फिर चेहरे पर टैटू बनवा लेते हैं। देशभक्ति जताने के लिए लड़कियां नाखूनों पर तिरंगे वाली नेल आर्ट डिजाइन बना लेती हैं। अगर आप भी ऐसी नेल आर्ट बनाना चाहती हैं, तो हम कुछ तिरंगे वाली डिजाइन्स दिखाते हैं।

सिंपल ट्राई कलर डिजाइन

ऑरेंज, व्हाइट, ग्रीन कलर की नेल पॉलिश लेकर वर्टिकल स्टाइल में डिजाइन बना लें। इस डिजाइन को बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी और ये अच्छी लगेगी। बीच में गोल चंक्र ब्लू से बनाना बिल्कुल न भूलें।

डबल चक्र डिजाइन

शिमरी कलर वाली नेल पॉलिश लेकर आप डबल ब्लू चक्र वाली नेल आर्ट बना सकते हैं। इसमें भी वर्टिकल स्टाइल में ऑरेंज-ग्रीन-व्हाइट कलर लगाना है और फिर चक्र ब्लू से बना लें। बस नेल आर्ट बनकर रेडी हो जाएगा।

लेयर डिजाइन

तिरंगे स्टाइल में आप लहराते हुए डिजाइन बनाएं। इसे डेकोर करने के लिए सिल्वर बूटी लगाएं। थंब में फुल ग्रीन कलर करें और बाकि में ट्राई कलर्स रहेंगे।

रिपब्लिक डे डिजाइन

अगर आप कही नेल आर्ट बनवाने जा रही हैं, तो नाखून पर छोटा सा भारत का नक्शा, रिपब्लिक डे, इंडिया गेट वगैरह बनवा सकती हैं। इस तरह के नेल आर्ट भी ट्रेंड में खूब चल रहे हैं।

लाइनिंग डिजाइन

नाखूनों पर ट्राई कलर वाली लाइन बनाते हुए नेल आर्ट बनाएं। इसमें आप बीच में नाखून वाला स्पेस दे सकते हैं या फिर वहां ब्लू कलर भी भर सकते हैं। ये डिजाइन आसानी से लगा सकते हैं।

फुल नेल्स डिजाइन

इस नेल आर्ट में आपको थंब, फर्स्ट फिंगर को ऑरेंज, फिर मिडिल फिंगर को व्हाइट और रिंग-लास्ट फिंगर को हाफ ग्रीन-व्हाइट में डिजाइन करना है। रिंग फिंगर में ही चक्र बनेगा। ये डिजाइन बड़े नेल्स पर सुंदर लगेगी।

गोल ट्राई कलर आर्ट

सिंपल नेल आर्ट बनानी है, तो ऑरेंज कलर की नेल पॉलिश लगाएं। फिर स्केच कलर से ऐसी गोल लेयरिंग डिजाइन बनाएं और उसमें व्हाइट और फिर ग्रीन ग्लिटर नेल पेंट अप्लाई करें। इस तरह से आपकी ट्राई कलर नेल आर्ट बन जाएगी।

