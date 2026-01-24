रिपब्लिक डे के मौके पर सजाएं तिरंगे वाली ये रंगोली, देख लें 10 सुंदर डिजाइन

26 जनवरी का दिन भारत के लिए बेहद खास है। इसी दिन भारत को अपना संविधान मिला था। 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ और देश गणतांत्रिक बन गया। गणतंत्र दिवस को हर साल पूरे धूम-धाम और उत्सव के साथ मनाया जाता है। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड होती है और भारत इसका जश्न मनाता है। हर छोटे-बड़े संस्थानों में रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। तिरंगे के रंग से रंगकर अपने स्कूल, कॉलेज या ऑफिस को सजाना चाहते हैं तो ये सुंदर रंगोली की डिजाइन जरूर देख लें।
सुंदर मोरपंख के गर्दन और मुंह के साथ पंखों के आकार वाली रंगोली डिजाइन तैयार करें। तिरंगे के कलर से तैयार ये डिजाइन अट्रैक्टिव दिखेगी। ( इंस्टाग्राम/neeta_rangoli_and_art)
सिंपल थाली को रखकर गोल आकार बना लें और आसपास यूं ऑरेंज, हरे और सफेद रंगों की मदद से रंगोली तैयार करें। ( इंस्टाग्राम)
गोल आकृति वाली रंगोली की डिजाइन अगर बोरिंग दिखती है तो सर्किल के आसपास यूं डिजाइन क्रिएट करें और ब्यूटीफुल रिपब्लिक डे की रंगोली बनाकर तैयार करें। ( इंस्टाग्राम)
तिरंगे झंडे के साथ आसपास सजे नीले रंग के फूल और ट्राई कलर को बिखेरकर ये अट्रैक्टिव रंगोली डिजाइन तैयार की गई है। जिसे बनाना आसान है। ( इंस्टाग्राम)
तिरंगे झंडे के कलर को जमीन पर रंगोली बनाकर उकेर दें। ये सुंदर फूलों के साथ बनी ये डिजाइन अट्रैक्टिव दिख रही है। ( इंस्टाग्राम)
स्कूल या कॉलेज में रंगोली डिजाइन बनाकर क्लास या टेबल को सजाना है तो इस छोटी सी ट्राई कलर रंगोली डिजाइन को ट्राई करें। ( इंस्टाग्राम)
थोड़ी सी मेहनत से ज्यादा अच्छा रिजल्ट चाहती हैं तो ये रंगोली की डिजाइन को नोट कर लें। जिसे आसानी से थोड़ी बड़ी जगह पर बनाया जा सकता है। ( इंस्टाग्राम)
रंगोली बनाना अच्छा लगता है लेकिन डिजाइन बनाना नहीं आता तो इस सिंपल सी छोटे से स्पेस में बन जाने वाली डिजाइन को जरूर देख लें। जिसे कोई भी रंगोली ना बनाने वाला इंसान भी बनाकर रेडी कर सकता है। ( इंस्टाग्राम)
हैप्पी रिपब्लिक डे स्लोगन को सुंदर ट्राई कलर रंगों के साथ लिखें और साथ में चौकोर शेप क्रिएट कर उसे बीच में लिखकर रंगोली की डिजाइन को बनाया जा सकता है। ( इंस्टाग्राम)
बर्ड से इंस्पायर होकर इस रंगोली की डिजाइन को तैयार कर लें। जो दिखने में सुंदर लगेगी और बनाने में भी आसान है। ( इंस्टाग्राम)