रिपब्लिक डे के मौके पर सजाएं तिरंगे वाली ये रंगोली, देख लें 10 सुंदर डिजाइन

रिपब्लिक डे रंगोली डिजाइन

26 जनवरी का दिन भारत के लिए बेहद खास है। इसी दिन भारत को अपना संविधान मिला था। 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ और देश गणतांत्रिक बन गया। गणतंत्र दिवस को हर साल पूरे धूम-धाम और उत्सव के साथ मनाया जाता है। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड होती है और भारत इसका जश्न मनाता है। हर छोटे-बड़े संस्थानों में रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। तिरंगे के रंग से रंगकर अपने स्कूल, कॉलेज या ऑफिस को सजाना चाहते हैं तो ये सुंदर रंगोली की डिजाइन जरूर देख लें।