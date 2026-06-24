रिश्ते में इमोशनल इंटिमेसी की कमी महसूस हो रही है? अपनाएं ये 7 आदतें

छोटी आदतें बनाती हैं रिश्ते को मजबूत

इमोशनल इंटिमेसी यानी एक-दूसरे के साथ सुरक्षित, समझा हुआ और जुड़ा हुआ महसूस करना। यह किसी एक बड़े पल से नहीं, बल्कि रोज की छोटी-छोटी बातों से बनती है। जैसे बिना टोके सुनना, मुश्किल दिन के बाद पार्टनर का साथ देना या बिना किसी वजह के गले लगाना। हेल्दी रिश्ते परफेक्ट होने से नहीं, बल्कि लगातार प्यार, भरोसे और समझदारी दिखाने से मजबूत होते हैं। यही छोटी आदतें रिश्ते को समय के साथ और गहरा बनाती हैं।