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रिश्ते में इमोशनल इंटिमेसी की कमी महसूस हो रही है? अपनाएं ये 7 आदतें

मजबूत रिश्ते सिर्फ बड़े सरप्राइज या महंगे गिफ्ट्स से नहीं बनते। असली जुड़ाव रोज की छोटी-छोटी आदतों से पैदा होता है। आइए जानते हैं ऐसी 7 आदतों के बारे में, जो कपल्स के बीच इमोशनल इंटिमेसी को बढ़ाती हैं।

Shubhangi GuptaJun 24, 2026 03:13 pm IST
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छोटी आदतें बनाती हैं रिश्ते को मजबूत

इमोशनल इंटिमेसी यानी एक-दूसरे के साथ सुरक्षित, समझा हुआ और जुड़ा हुआ महसूस करना। यह किसी एक बड़े पल से नहीं, बल्कि रोज की छोटी-छोटी बातों से बनती है। जैसे बिना टोके सुनना, मुश्किल दिन के बाद पार्टनर का साथ देना या बिना किसी वजह के गले लगाना। हेल्दी रिश्ते परफेक्ट होने से नहीं, बल्कि लगातार प्यार, भरोसे और समझदारी दिखाने से मजबूत होते हैं। यही छोटी आदतें रिश्ते को समय के साथ और गहरा बनाती हैं।

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अक्सर एक-दूसरे की तारीफ करें

हर इंसान चाहता है कि उसकी कोशिशों को नोटिस किया जाए। इसलिए अपने पार्टनर को समय-समय पर धन्यवाद कहना, उनकी तारीफ करना या उनकी छोटी-छोटी कोशिशों की सराहना करना रिश्ते को मजबूत बनाता है। 'तुमने मेरा दिन आसान बना दिया' या 'तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो' जैसी बातें पार्टनर को खास महसूस कराती हैं। जब लोग खुद को सराहा हुआ महसूस करते हैं, तो उनके बीच का भावनात्मक जुड़ाव और गहरा होता है।

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2. बिना किसी खास वजह के प्यार जताएं

प्यार जताने के लिए किसी खास मौके का इंतजार करने की जरूरत नहीं होती। अचानक गले लगाना, हाथ पकड़ना, माथे पर किस करना या साथ बैठना भी रिश्ते में अपनापन बढ़ाता है। ऐसी छोटी-छोटी बातें पार्टनर को यह एहसास दिलाती हैं कि वे आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। फिजिकल अफेक्शन सिर्फ रोमांस नहीं, बल्कि भावनात्मक सुरक्षा और नजदीकी का भी एक अहम हिस्सा है।

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3. समस्याओं को मिलकर सुलझाएं

हर रिश्ते में समस्याएं आती हैं, लेकिन मजबूत कपल्स एक-दूसरे के खिलाफ नहीं, बल्कि समस्या के खिलाफ खड़े होते हैं। वे 'तुम्हारी गलती' कहने के बजाय 'हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं?' सोचते हैं। जब दोनों मिलकर मुश्किलों का सामना करते हैं, तो रिश्ते में भरोसा बढ़ता है। टीम की तरह काम करने से पार्टनर्स को यह महसूस होता है कि वे अकेले नहीं हैं और हर स्थिति में एक-दूसरे का साथ मिलेगा।

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4. एक-दूसरे के सपनों का साथ दें

एक अच्छा पार्टनर सिर्फ मुश्किल समय में ही नहीं, बल्कि आपके सपनों और लक्ष्यों में भी आपका साथ देता है। चाहे करियर हो, नई स्किल सीखना हो या कोई व्यक्तिगत लक्ष्य, एक-दूसरे को मोटिवेट करना रिश्ते को और मजबूत बनाता है। जब पार्टनर आपकी सफलता पर खुश होते हैं और मुश्किलों में आपका हौसला बढ़ाते हैं, तो रिश्ते में सम्मान और प्यार दोनों बढ़ते हैं।

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5. हर हफ्ते क्वालिटी टाइम जरूर बिताएं

व्यस्त जिंदगी में अक्सर कपल्स एक-दूसरे के लिए समय निकालना भूल जाते हैं। लेकिन मजबूत रिश्तों के लिए क्वालिटी टाइम बहुत जरूरी है। हफ्ते में एक बार साथ डिनर करना, वॉक पर जाना, फिल्म देखना या सिर्फ बिना फोन के बैठकर बातें करना भी काफी है। यह समय दोनों को एक-दूसरे से दोबारा जुड़ने और रिश्ते को ताजा बनाए रखने में मदद करता है।

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6. 'आज दिन कैसा था?' से आगे बढ़कर बात करें

कई बार 'दिन कैसा था?' पूछना ही काफी नहीं होता। गहरा भावनात्मक जुड़ाव बनाने के लिए ऐसे सवाल पूछें, जैसे 'आज किस बात ने तुम्हें खुश किया?' या 'इन दिनों तुम किस बात को लेकर तनाव महसूस कर रहे हो?' ऐसे सवाल पार्टनर को खुलकर अपनी भावनाएं शेयर करने का मौका देते हैं। इससे दोनों एक-दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं।

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7. साथ मिलकर छोटी-छोटी परंपराएं बनाएं

हर रिश्ते की अपनी कुछ खास बातें होती हैं। जैसे हर रविवार साथ नाश्ता करना, रोज रात को साथ चाय पीना या हर महीने एक डेट नाइट प्लान करना। ये छोटे-छोटे रिचुअल्स रिश्ते में स्थिरता और अपनापन लाते हैं। समय के साथ यही यादें रिश्ते की सबसे खूबसूरत पूंजी बन जाती हैं। ऐसे खास पल कपल्स को एक-दूसरे से गहराई से जोड़ते हैं।

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