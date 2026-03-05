रवि किशन की बेटी रीवा का गजब है फैशन सेंस, हर लुक में ढाती हैं कहर, 7वीं फोटो से नहीं चुरा पाएंगे नजर

रवि किशन की बेटी रीवा

नेता और एक्टर रवि किशन की बेटी रीवा किशन एक्टिंग की दुनिया में अपना नाम बना रही हैं और पिता जी के साथ टहलते-घूमते अक्सर नजर आती हैं। रीवा किशन कई बार पापा के चुनाव प्रचार-प्रसार रैली में शामिल हो चुकी हैं और उनका हौसला बढ़ा चुकी हैं। रवि किशन के चार बच्चे-रीवा, तनिष्क, इशिता और सक्षम हैं। लेकिन रीवा सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव रहती हैं और अक्सर पापा के साथ ट्रैवल करते हुए फोटोज अपलोड करती हैं। उनके स्टाइलिश लुक्स लोगों को काफी पसंद आते हैं। वह काफी सिंपल रहना पसंद करती हैं। चलिए रीवा के कुछ खास लुक्स आपको दिखाते हैं।