रवि किशन की बेटी रीवा का गजब है फैशन सेंस, हर लुक में ढाती हैं कहर, 7वीं फोटो से नहीं चुरा पाएंगे नजर

नेता और एक्टर रवि किशन की बेटी रीवा किशन एक्टिंग की दुनिया में अपना नाम बना रही हैं। साथ ही पापा की प्रचार-प्रसार रैली में भी हेल्प करती हैं। उनकी सादगी और सुंदरता पर अक्सर लोगों की नजरें टिक जाती हैं, चलिए रीवा से मिलवाते हैं।

Deepali SrivastavaMar 05, 2026 05:31 pm IST
1/9

रवि किशन की बेटी रीवा

नेता और एक्टर रवि किशन की बेटी रीवा किशन एक्टिंग की दुनिया में अपना नाम बना रही हैं और पिता जी के साथ टहलते-घूमते अक्सर नजर आती हैं। रीवा किशन कई बार पापा के चुनाव प्रचार-प्रसार रैली में शामिल हो चुकी हैं और उनका हौसला बढ़ा चुकी हैं। रवि किशन के चार बच्चे-रीवा, तनिष्क, इशिता और सक्षम हैं। लेकिन रीवा सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव रहती हैं और अक्सर पापा के साथ ट्रैवल करते हुए फोटोज अपलोड करती हैं। उनके स्टाइलिश लुक्स लोगों को काफी पसंद आते हैं। वह काफी सिंपल रहना पसंद करती हैं। चलिए रीवा के कुछ खास लुक्स आपको दिखाते हैं।

2/9

एक्टिंग में रुचि

रीवा को पापा की तरह एक्टिंग करियर में अपना नाम कमाना है। उन्होंने मुंबई के स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक्टिंग भी सीखी है। रीवा ने नसीरुद्दीन शाह के एक्टिंग ड्रामा ग्रुप से एक साल की ट्रेनिंग ली है और वह कुछ फिल्मों में काम भी कर चुकी हैं। उन्होंने साल 2020 में फिल्म सब कुशल मंगल से डेब्यू किया था।

3/9

हर फील्ड में काम

रीवा का कहना है कि वह किसी भी काम को करने से पीछे नहीं हटती हैं। अगर उन्हें अच्छी स्क्रिप्ट मिलेगी तो वह भोजपुरी फिल्मों में भी काम कर सकती हैं। इसके अलावा रीवा बॉलीवुड और म्यूजिक एल्बम में अपनी किस्मत अजमा रही हैं।

4/9

सादगी भरा अंदाज

रीवा घूमने की शौकीन हैं और अक्सर ट्रैवल से जुड़ी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। उन्हें सिंपल लाइफ जीना और वैसे ही रहना काफी पसंद है। वह हर समय कैमरे की चकाचौंध में रहना पसंद नहीं करती हैं।

5/9

स्टाइलिश लुक्स

रीवा अपने स्टाइलिश और ग्लैमरस अंदाज से बड़ी एक्ट्रेसेस को भी सीधी टक्कर देती हैं। वह एथनिक से लेकर वेस्टर्न लुक तक सभी में सुंदर दिखती हैं। उनका फैशन सेंस कमाल का है।

6/9

सोशल मीडिया पर फॉलोवर्स

रीवा के इंस्टाग्राम पर 1.1 मिलियन फॉलोवर्स हैं। वह अपने पापा रवि किशन को इस मामले में टक्कर देती हैं। उनकी हर पोस्ट और वीडियो पर मिनटों में हजारों लाइक्स व कमेंट्स आ जाते हैं।

7/9

विंटर वियर

रीवा को विंटर सीजन काफी पसंद है और वैसे ही स्टाइल करना भी। रीवा लॉन्ग कोट और जींस कैरी कर घूम रही हैं। उनका ये लुक बेहद सुंदर और एलिगेंट दिख रहा है।

8/9

सूट में रीवा

रीवा ने लाल रंग का लॉन्ग सूट पहना हुआ है, इसमें वह सुंदर दिख रही हैं। रीवा को डांस करने का भी काफी शौक है और उन्होंने इसकी भी ट्रेनिंग ली हुई है।

9/9

म्यूजिक एल्बम में काम

रीवा किशन ने फिल्म मेकिंग भी सीखी है और उनका एक म्यूजिक वीडियो भी आ चुका है, जिसे काफी प्यार मिला था। बिग बॉस 16 फेम गौतम विज के साथ 'बेवफा' गाने में दिखाई दी थीं। लोगों ने रीवा के काम को पसंद किया था।

