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एक्ट्रेसेस की तरह रचाएं हाथों में मेहंदी, करवाचौथ पर हाथों की बढ़ेगी खूबसूरती

करवा चौथ पर मेहंदी लगवाने के लिए अच्छे डिजाइन खोज रही हैं तो एक बार एक्ट्रेसेस के करवाचौथ मेहंदी डिजाइन पर एक नजर डालें। ये डिजाइन सुंदर और ट्रेंडी हैं।  

Avantika JainOct 26, 2026 02:11 pm IST
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एक्ट्रेसेस की करवाचौथ मेहंदी

करवा चौथ पर महिलाएं अपने होथों को सुंदर मेहंदी डिजाइन के साथ सजाती हैं। मेहंदी लगवाने से पहले ही वह अपनी पसंद के डिजाइन खोजकर सेव कर लेती हैं। अगर आप भी करवाचौथ पर अपने हाथों को सुंदर और अलग मेहंदी डिजाइन से सजाना चाहती हैं तो एक बार एक्ट्रेसेस द्वारा करवाचौथ पर लगवाई गई मेहंदी डिजाइन्स को देखें।

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मौनी रॉय की करवा चौथ मेहंदी

मौनी रॉय ने अपनी शादी के बाद पहले करवाचौथ के लिए हाथों में इस तरह के भरे हुए हाथ वाली मेहंदी लगवाई थी। इस मेहंदी डिजाइन में एक हाथ पर शिव-पार्वती बने हैं और दूसरे हाथ पर छलनी से चांद देखती महिला है।

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हिना खान की मिनिमल मेहंदी डिजाइन

करवा चौथ पर चांद की अहमियत सबसे ज्यादा होती है। हिना ने अपने पहले करवाचौथ के लिए हाथों पर चांद वाला मेहंदी डिजाइन ही लगवाया था। हाथों के बैक साइड लगा ये मेहंदी डिजाइन काफी ज्यादा वायरल भी हुआ था।

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परिणीति की करवा चौथ मेहंदी

परिणीति ने अपने पहले करवाचौथ पर बहुत सुंदर पोट्रेट वाली मेहंदी लगवाई थी। बारीकी से लगाया गया ये मेहंदी डिजाइन काफी सुंदर लगता है।

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रवीना टंडन की सर्कल मेहंदी डिजाइन

रवीना टंडन ने करवा चौथ पर अपने हाथों को सर्कल मेहंदी डिजाइन से सजाया था। मिनिमल मेहंदी पसंद करने वाली महिलाएं इस तरह के डिजाइन को लगवा सकती हैं।

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कृति खरबंदा मेहंदी डिजाइन

कृति खरबंदा का ये मेहंदी डिजाइन काफी सुंदर और ट्रेंडी है। मिनिमल मेहंदी पसंद करने वाली महिलाओं के लिए ये बेस्ट डिजाइन है। कम समय है तो इस तरह के डिजाइन को हाथों पर लगाएं।

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सुरभि ज्योति मिनिमल मेहंदी डिजाइन

टाइम कम हो और फटाफट मेहंदी से हाथों को भरना हो तो सुरभि ज्योति की तरह इस डिजाइन को चुनें। ये डिजाइन रचने के बाद काफी अच्छा लगता है।

Karwa Chauth Mehndi Design new mehndi design
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