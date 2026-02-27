कासू माला से वड्डानम तक, जानें दुल्हन बनी रश्मिका मंदाना का क्या रहा ब्राइडल सिग्नेचर लुक

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी में ज्वेलरी थी खास

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी उदयपुर में कोडवा और तेलुगु, दो रीति-रिवाजों से संपन्न हुई। सोशल मीडिया पर शेयर कपल के फोटोज में उनकी खुशी साफ देखी जा सकती है। बता दें, रश्मिका ने अपने इस खास मौके पर फेसम डिजाइनर अनामिका खन्ना की डिजाइन की हुई ट्रेडिशन भगवा रंग की सिल्क साड़ी कैरी की हुई थी। साड़ी की खूबसूरती बढ़ाने के लिए उस पर लाल रंग का एक डिजाइनर चौड़ा बॉर्डर लगाया गया, जिस पर बारीक जरी का काम भी किया गया। दुल्हन बनी रश्मिका मंदाना इस साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थीं। बावजूद इसके उनके ब्राइडल लुक में फैंस की नजरें साड़ी से ज्यादा उनकी हैवी टेंपल ज्वेलरी पर टिकी रहीं।