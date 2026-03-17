हल्दी सेरेमनी में छाए रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा, कपल के लुक से लें इंस्पिरेशन

कैसा है दोनों का आउटफिट

रश्मिका ने अपनी हल्दी सेरेमनी के लिए एक प्री-ड्रेप्ड फ्यूजन वेयर कैरी किया। सेज ग्रीन रंग की इस वन शोल्डर आउटफिट काफी अट्रैक्टिव है। इस आउटफिट के ऊपरी हिस्से पर बारीक नेट की कढ़ाई और फूलों की कढ़ाई है जो कमर तक जाती है। प्लीटेड सैटिन-सिल्क स्कर्ट इसे एक हल्का और मॉर्डन टच दे रही है। दुल्हे राजा विजय ने हल्के पीच रंग फुल स्लीव्स कुर्ते को कैरी किया। इस कुर्ते पर हल्के फूल छपे हैं और इस कुर्ते को उन्होंने ऑफ-व्हाइट रंग के पजामा पैंट के साथ पहना है।