फोटो

सादगी और रॉयल्टी का परफेक्ट बैलेंस: रश्मिका-विजय के रिसेप्शन लुक्स ने बढ़ाया फैशन क्रेज

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा के रिसेप्शन लुक ने एक बार फिर साबित कर दिया कि साउथ इंडियन ट्रेडिशनल फैशन में सादगी और भव्यता साथ-साथ चलती हैं। रेड साड़ी से लेकर व्हाइट वेष्टी तक, हर डिटेल खास रही।

Shubhangi GuptaMar 05, 2026 07:52 am IST
1/9

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा का रिसेप्शन

नई-नवेली सेलेब्रिटी जोड़ी रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा इन दिनों सुर्खियों में है। शादी के बाद अब उनके रिसेप्शन लुक्स सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। फैंस ना सिर्फ उनकी केमिस्ट्री की तारीफ कर रहे हैं, बल्कि उनके ट्रेडिशनल फैशन सेंस से भी खूब प्रेरित हो रहे हैं।

2/9

रश्मिका मंदाना का रिसेप्शन लुक

रिसेप्शन के लिए रश्मिका ने डीप रेड सिल्क साड़ी चुनी, जिस पर रिच गोल्ड बॉर्डर दिया गया था। यह रंग भारतीय शादियों में शुभता और परंपरा का प्रतीक माना जाता है। खास बात यह रही कि रश्मिका ने रिसेप्शन के लिए भी वही क्लासिक कलर पैलेट चुना, जो उन्होंने अपनी शादी में पहना था।

3/9

रॉयल ज्वेलरी और एलिगेंस

उनकी साड़ी के साथ हैवी गोल्ड ज्वेलरी ने लुक को और भी रॉयल बना दिया। चोकर नेकलेस, लेयर्ड हार, झुमके, कड़े और हाथफूल — हर एक्सेसरी पारंपरिक साउथ इंडियन ब्राइडल स्टाइल को दर्शा रही थी। यह लुक पूरी तरह से इंडियन मैक्सिमलिज्म को सेलिब्रेट करता है, जहां 'कम' नहीं बल्कि 'भरपूर' ही खूबसूरती की पहचान है।

4/9

रश्मिका की फैशन चॉइस और चार्म

आज के दौर में जहां ‘क्लीन गर्ल’ और मिनिमल लुक्स ट्रेंड में हैं, वहीं रश्मिका का यह अंदाज याद दिलाता है कि भारतीय शादियों की असली शान उसकी भव्यता में ही छुपी होती है। उनका यह लुक ना सिर्फ टाइमलेस है, बल्कि आने वाले समय के लिए ब्राइडल इंस्पिरेशन भी बन सकता है।

5/9

विजय देवरकोंडा का ट्रेडिशनल स्टाइल

विजय देवरकोंडा ने रिसेप्शन के लिए व्हाइट साउथ इंडियन ट्रेडिशनल आउटफिट पहना। सादा लेकिन बेहद एलिगेंट यह लुक उनकी पर्सनैलिटी को बखूबी दर्शाता है। उन्होंने व्हाइट वेष्टी और कुर्ता जैसे पारंपरिक परिधान को चुना और एक्सेसरीज के नाम पर सिर्फ सिल्वर चेन और ब्रेसलेट पहना।

6/9

दोनों के बीच बैलेंस

विजय का यह मिनिमल स्टाइल रश्मिका के मैक्सिमल लुक के साथ खूबसूरती से बैलेंस बनाता नजर आया। दोनों के आउटफिट्स यह दिखाते हैं कि कैसे सादगी और भव्यता एक साथ मौजूद रह सकती है।

7/9

क्यों खास है यह रिसेप्शन लुक?

रश्मिका और विजय का रिसेप्शन स्टाइल हमें यह सिखाता है कि ट्रेंड्स से ज्यादा जरूरी है अपनी जड़ों से जुड़े रहना। उनका यह लुक साबित करता है कि जब ट्रेडिशनल फैशन को आत्मविश्वास के साथ अपनाया जाए, तो वह कभी आउटडेटेड नहीं लगता।

8/9

फैमिली के साथ रिसेप्शन मॉमेंट्स

रिसेप्शन के दौरान कपल ने पूरे परिवार के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं। सभी ट्रेडिशनल आउटफिट्स में नजर आए और माहौल खुशी व गरिमा से भरा हुआ दिखा। इन तस्वीरों ने फैंस के बीच कपल के लिए प्यार और भी बढ़ा दिया।

9/9

अन्य सितारों से सजी शाम

इतना ही नहीं, रश्मिका-विजय की रिसेप्शन पार्टी में साउथ सितारों के साथ-साथ बॉलीवुड हस्तियां भी पहुंचीं। अल्लू अर्जुन, कृति सेनन, रामचरण, समेत तमाम सेलेब्स ने अपने स्टाइल से सभी का दिल जीत लिया और अब अपने लुक्स को लेकर सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं।

