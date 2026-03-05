सादगी और रॉयल्टी का परफेक्ट बैलेंस: रश्मिका-विजय के रिसेप्शन लुक्स ने बढ़ाया फैशन क्रेज

रॉयल ज्वेलरी और एलिगेंस

उनकी साड़ी के साथ हैवी गोल्ड ज्वेलरी ने लुक को और भी रॉयल बना दिया। चोकर नेकलेस, लेयर्ड हार, झुमके, कड़े और हाथफूल — हर एक्सेसरी पारंपरिक साउथ इंडियन ब्राइडल स्टाइल को दर्शा रही थी। यह लुक पूरी तरह से इंडियन मैक्सिमलिज्म को सेलिब्रेट करता है, जहां 'कम' नहीं बल्कि 'भरपूर' ही खूबसूरती की पहचान है।