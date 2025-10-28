ग्रेस एंड ग्लैमर: यंग गर्ल्स पर जचेंगे राशा थडानी के ट्रेंडी साड़ी+लहंगा लुक्स

एक्ट्रेस राशी थडानी किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। उनकी एक्टिंग और फैशन सेंस के लोग दीवाने हैं। राशा अक्सर अपनी खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं। राशा से यंग लड़कियां फैशन टिप्स भी ले सकती हैं। उनके स्टाइलिश लहंगा और साड़ी लुक्स किसी भी वेडिंग फंक्शन पर आप कैरी कर सकती हैं। चलिए उनके खास लुक्स दिखाते हैं।
राशा ने स्लीवलेस ब्लाउज के साथ पीच कलर का लहंगा कैरी किया है। किसी भी शादी के फंक्शन के लिए इस तरह लहंगा आप भी स्टाइल कर सकती हैं। एक्ट्रेस ने दुपट्टे को बैक स्टाइल से कैरी किया है।
यंग लड़कियां रेड कलर की रफल साड़ी भी स्टाइल कर सकती हैं। स्ट्रैप ब्लाउज और ओपन पल्ले के साथ इस तरह की साड़ी सुंदर लगेगी। राशा ने स्टाइलिश तरीके से इसे ड्रेप किया है।
किसी शादी के फंक्शन में सबसे अलग दिखना चाहती हैं, तो राशा का सिल्वर लहंगा लुक ट्राई करें। नेट स्टाइल ब्लाउज के साथ राशा ने खूबसूरत लहंगा पहना है। हैवी वर्क की वजह से इस पर उन्होंने दुपट्टा नहीं लिया है और ओपन हेयर लुक रखा है।
राशा ने ओपन पल्लू के साथ मिरर वर्क वाली साड़ी स्टाइल की है। इस तरह की साड़ी भी आप पार्टी के लिए चुन सकती हैं। लड़कियां किसी भी नाइट पार्टी में ये साड़ी मिनिमल मेकअप और सुंदर हेयरस्टाइल के साथ कैरी करें।
प्रिंटेड स्टाइल में ग्रीन कलर का लहंगा राशा ने स्टाइल किया है। इस तरह का लहंगा किसी भी मौके के लिए परफेक्ट रहेगा। ज्यादा हैवी लहंगा पसंद नहीं है, तो इस तरह का ट्राई करें।
हैवी स्टाइल वाला ब्लैक कलर का लहंगा भी आप स्टाइल कर सकती हैं। ग्लैमरस दिखने के लिए आप राशा की तरह लहंगा पहनें। आजकल ब्लैक लहंगा काफी ट्रेंड में है।
सेक्सी लुक के लिए ब्राउन शिमर साड़ी भी आप पहन सकती हैं। इस तरह की साड़ी किसी नाइट पार्टी या वेडिंग फंक्शन के लिए बेस्ट रहेगी। राशा ने प्री-ड्रेप साड़ी पहनी हुई है।
स्टाइलिश और ग्लैमरस दिखना है, तो राशा की तरह रेड कलर का लहंगा पहनें। लाल रंग के लहंगे के साथ एक्ट्रेस ने बैक स्टाइल दुपट्टा लिया है और स्ट्रैप-ट्रेसेल्स वाला ब्लाउज पहना है।