ग्रेस एंड ग्लैमर: यंग गर्ल्स पर जचेंगे राशा थडानी के ट्रेंडी साड़ी+लहंगा लुक्स

राशा का फैशन गेम

एक्ट्रेस राशी थडानी किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। उनकी एक्टिंग और फैशन सेंस के लोग दीवाने हैं। राशा अक्सर अपनी खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं। राशा से यंग लड़कियां फैशन टिप्स भी ले सकती हैं। उनके स्टाइलिश लहंगा और साड़ी लुक्स किसी भी वेडिंग फंक्शन पर आप कैरी कर सकती हैं। चलिए उनके खास लुक्स दिखाते हैं।