ढेर सारे सीख कबाब को दें एक साथ शेप, सीख लें ये बनाने का आसान तरीका

सीख कबाब बनाने की आसन ट्रिक

रमजान के महीने में घर में ढेर सारे कबाब तैयार करने हैं। ऐसे में काफी सारी महिलाएं पहले से तैयारी करके रखती हैं। आप चाहें तो स्मार्ट गृहिणी की तरह पहले से ही सीख कबाब को शेप देकर रख सकती हैं। ताकि इफ्तार के वक्त केवल इन्हें फ्राई करने का काम रह जाएगा। इस काम में मदद करेगा ये हैक, जिसकी मदद से एक साथ ढेर सारे कबाब बनाकर रख सकेंगी।