ढेर सारे सीख कबाब को दें एक साथ शेप, सीख लें ये बनाने का आसान तरीका

Hack to make seekh kebab in few minutes: रमजान के महीने में चिकन या मटन के कबाब इफ्तार में बनाने की तैयार कर रहीं। लेकिन ढेर सारे कबाब तैयार करने और शेप देने में वक्त लगता है तो ये ट्रिक जान लें। जिससे एक साथ कई कबाब को शेप दे पाएंगी।

AparajitaFeb 19, 2026 12:11 am IST
सीख कबाब बनाने की आसन ट्रिक

रमजान के महीने में घर में ढेर सारे कबाब तैयार करने हैं। ऐसे में काफी सारी महिलाएं पहले से तैयारी करके रखती हैं। आप चाहें तो स्मार्ट गृहिणी की तरह पहले से ही सीख कबाब को शेप देकर रख सकती हैं। ताकि इफ्तार के वक्त केवल इन्हें फ्राई करने का काम रह जाएगा। इस काम में मदद करेगा ये हैक, जिसकी मदद से एक साथ ढेर सारे कबाब बनाकर रख सकेंगी।

तैयार कर लें पेस्ट

सीख कबाब बनाने हैं तो पहले मीट को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। फिर उसमे प्याज, धनिया, मिर्च, जीरा और जरूरी मसालों को मिला लें। अब इन तैयार मिक्सचर को कबाब की शेप दें।

अब कबाब की शेप दें

कबाब बनाना काफी मुश्किल लगता है क्योंकि ये काफी सॉफ्ट होता है। और इसे बनाकर रखना मुश्किल होता है। सॉफ्टनेस की वजह से ये शेप चेंज कर लेता है। इसलिए कई बार हाथ से बनाने में समय लगता है और ये चिपकता भी बहुत है।

फॉलो करें ये स्टेप

सींक कबाब एक साथ ढेर सारे बनकर तैयार हो सकते हैं। बस इन स्टेप को फॉलो करें। सबसे पहले कबाब के मीट को किसी प्लेन पॉलीधिन पर बिछा लें। फिर इस पर तेल लगाएं। जिससे कि मीट चिपके नहीं।

अब करें ये काम

अब इस तेल लगी हुई पॉलीथिन की शीट पर कबाब के मीट को रखें। फिर पॉलीथिन को फोल्ड कर मीट को ढंक दें। अब जितने भाग का कबाब तैयार करना है। उतने भाग को पॉलीथिन के ऊपर रखें और फोल्ड किए हुए पॉलीथिन के साथ हथेली को खड़ाकरके ग्लाइड करें। ऐसा करने के साथ ही कबाब का मिक्सचर रोल होकर किनारे हो जाएगा।

बन जाएंगे फटाफट सींक कबाब

बस इस तरह से आप ढेर सारे सींक कबाब जल्दी-जल्दी बनाकर रेडी कर सकती हैं। ये ट्रिक फॉलो करने से हाथ गंदे और चिपचिप नहीं होते और कबाब भी एक सार बनकर रेडी होते हैं।

तलकर कर लें तैयार या करें फ्रीजर में स्टोर

तैयार कबाब को आप चाहें तो पहले से ही फ्रीजर में रख दें। जब जरूरत हो निकालकर तलें और गर्मागर्म सबको परोसें।

