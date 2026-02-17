Hindustan Hindi News
रमजान में चारमीनार से चांदनी चौक तक, भारत के 7 शहरों में मिलता है दुनिया का बेहतरीन बुर्का कलेक्शन

7 Best Cities For Burqa Shopping : भारत में बुर्का और हिजाब अब केवल परंपरा तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह एक बड़ा फैशन स्टेटमेंट भी बन चुका है। आजकल बुर्का पहनने वाली महिलाएं हिजाब में तुर्की (Turkish) और दुबई (Abaya style) के डिजाइन्स काफी पसंद कर रही हैं।

Manju MamgainFeb 17, 2026 12:43 pm IST
हैदराबाद (लाल बाजार और पत्थर गट्टी)

हैदराबाद को बुर्का शॉपिंग का 'हब' माना जाता है। यहां के लाड बाजार और चारमीनार के पास के इलाकों में आपको असली अरबी और दुबई स्टाइल के अबाया मिल जाएंगे। यहां के कपड़ों की क्वालिटी और उन पर की गई 'जरदोजी' की कढ़ाई पूरे देश में मशहूर है।

मुंबई (मोहम्मद अली रोड और भिंडी बाजार)

मुंबई का मोहम्मद अली रोड फैशन हब है। यहां आपको तुर्की फैशन वाले लेटेस्ट कोट-स्टाइल बुर्के और कफ्तान आसानी से मिल जाएंगे। यहां के डिजाइन्स बॉलीवुड और इंटरनेशनल ट्रेंड्स से काफी प्रभावित होते हैं।

दिल्ली (ओखला और चांदनी चौक)

पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक और बल्लीमारान के अलावा, दक्षिण दिल्ली का ओखला (जामिया नगर) इलाका अब बुर्का फैशन का नया ठिकाना बन गया है। यहां तुर्की के 'इरफा' ब्रांड जैसे दिखने वाले डिजाइन्स और स्टाइलिश हिजाब की बड़ी रेंज उपलब्ध है।

लखनऊ (अमीनाबाद और चौक)

नवाबों के शहर लखनऊ में बुर्कों पर होने वाली चिकनकारी और नक्काशी बहुत ही एलिगेंट लुक देती है। अगर आप कुछ यूनिक और हाथ की कढ़ाई वाला बुर्का ढूंढ रहे हैं, तो यहां का चौक इलाका बेस्ट माना जाता है।

बेंगलुरु (शिवाजी नगर और कमर्शियल स्ट्रीट)

बेंगलुरु की महिलाओं के लिए दुबई स्टाइल के ओपन-फ्रंट अबाया और बेल्ट वाले बुर्के आजकल काफी ट्रेंड में हैं। शिवाजी नगर में आपको हर बजट और मॉडर्न कट वाले बुर्के मिल जाएंगे।

सूरत (टेक्सटाइल मार्केट)

चूंकि सूरत भारत का कपड़ा केंद्र है, यहां बुर्कों का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। यहां आपको कम कीमत में बहुत अच्छी वैरायटी मिल जाती है। कई बड़े शहरों के दुकानदार यहीं से माल मंगवाते हैं।

