रमजान में चारमीनार से चांदनी चौक तक, भारत के 7 शहरों में मिलता है दुनिया का बेहतरीन बुर्का कलेक्शन

हैदराबाद (लाल बाजार और पत्थर गट्टी)

हैदराबाद को बुर्का शॉपिंग का 'हब' माना जाता है। यहां के लाड बाजार और चारमीनार के पास के इलाकों में आपको असली अरबी और दुबई स्टाइल के अबाया मिल जाएंगे। यहां के कपड़ों की क्वालिटी और उन पर की गई 'जरदोजी' की कढ़ाई पूरे देश में मशहूर है।