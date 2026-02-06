रमजान शुरू होने से पहले कर के रख लें ये 10 काम, सेहरी-इफ्तारी बनाना हो जाएगा आसान!

रमजान शुरू होने से पहले कर लें ये छोटे-छोटे काम

रमजान के महीने को इस्लाम धर्म में सबसे पाक महीना माना गया है। इस दौरान दुनियाभर में इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग पूरे 29 या 30 दिनों का रोजा रखते हैं। रजमान के दौरान दो ही समय भोजन किया जाता है, एक बार सेहरी (भोर) और एक बार इफ्तारी (सूर्यास्त के बाद)। जाहिर है ये काफी कठिन होता है। खासतौर से गृहणियों के लिए पूरे दिन भर रोजा रखने के बाद इफ्तारी और फिर सेहरी तैयार करना थोड़ा चैलेंजिंग तो है ही। इस दौरान घर में कई मेहमान और रिश्तेदार भी आते हैं और खाने में भी काफी अच्छी-अच्छी डिशेज बनती हैं। ऐसे में अगर आप पहले से ही थोड़ी सी तैयारियां कर के रख लेंगी तो आपके बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे। चलिए ऐसी ही कुछ टिप्स जानते हैं जो आपका काफी सारा टाइम सेव करेंगी और कुकिंग में काफी मदद मिल जाएगी। (Credit: @khanapakanawithbeena_Instagram)