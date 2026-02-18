Hindustan Hindi News
Ramadan 2026: इस रमजान खुद को रखें दिनभर एनर्जेटिक, सेहरी में शामिल करें ये 7 चीजें

रमजान के दिनों में भूखे-प्यासे रहकर रोजा रखना काफी मुश्किल होता है। ऐसे में जरूरी है कि आप ऐसी चीजें खाएं, जिससे एनर्जी भी बनी रहे और पेट भी भर जाए। चलिए सेहरी के लिए कुछ सुपरफूड्स ऑप्शन बताते हैं।

Deepali SrivastavaFeb 18, 2026 03:15 pm IST
1/8

रमजान का पाक महीना

रमजान का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। इस्लाम धर्म में लोग इस खास महीने में रोजा रखकर अल्लाह की इबादत करते हैं। रमजान में रोजा रखने वालों के लिए सेहरी का समय सबसे ज्यादा खास माना जाता है और ऐसे में खुद की सेहत का ख्याल रखना भी जरूरी होता है। लंबे समय तक भूखे-प्यासे रहकर रोजा रखना बिल्कुल भी आसान नहीं है और ऐसे में जरूरी है कि आप सेहरी में वही चीजें शामिल करें, जो आपको हाइड्रेट रखें और दिनभर शरीर में एनर्जी बनाकर रखें। चलिए हम आपको बताते हैं सेहरी में कौन सी चीजें शामिल कर सकते हैं।

2/8

फायबर से भरपूर ओट्स

ओट्स आप सेहरी में शामिल कर सकते हैं। ओट्स में फायबर की मात्रा काफी ज्यादा होती है। इससे पेट लंबे समय तक भरा रहेगा और एनर्जी भी बनी रहेगी। ओट्स के अलावा आप क्विनोवा और ब्राउन राइस खा सकते हैं। सभी चीजें हेल्दी होती हैं।

3/8

अंडा देगा ताकत

अंडा भी सेहरी के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अंडे में प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है। प्रोटीन शरीर को ताकत देगा और एनर्जी भी। अंडा खाने से पेट भी लंबे समय तक भरा रहेगा। अंडे का आप ऑमलेट, भुर्जी या हाफ फ्राई बनाकर खाएं।

4/8

ग्रीक योगर्ट खाएं

ग्रीक योगर्ट में खाना सेहत के लिए फायदेमंद होता है, इसमें प्रोटीन भरपूर होता है। इसे खाने से पेट में ठंडक बनी रहेगी और पाचन बेहतर रहेगा। ग्रीक योगर्ट फ्लेवर में भी आते हैं।

5/8

पानी वाले फ्रूट्स

आप सेहरी में पानी वाले फ्रूट्स जैसे तरबूज, सेब, केला, संतरा, अंगूर जैसे फल खाएं। इन फलों में पानी होता है और इन्हें खाने से दिनभर शरीर हाइड्रेट रहेगा।

6/8

नट्स और सीड्स

बादाम, काजू, अखरोट, खजूर, चिया सीड्स, अलसी के बीज खा सकते हैं। इन चीजों को खाने से शरीर में एनर्जी बनी रहेगी। सुबह आप चिया सीड्स का पानी और भीगे हुए बादाम खा सकते हैं।

7/8

चिकन और पनीर खाएं

आप सेहरी में पनीर से बनी डिशेस या फिर चिकन-मटन खा सकते हैं। इन चीजों को खाने से पेट दिनभर भरा रहेगा और शरीर में ताकत बनी रहेगी। पनीर का पराठा या अन्य चीजें खा सकते हैं।

8/8

दूध से बनी चीजें

दूध से बनी चीजें भी आप खा सकते हैं, जैसे खीर, स्मूदी वगैरह खाएं। दूध में मेवा डालकर भी पी सकते हैं। दूध शरीर को एनर्जी देगा और लंबे समय तक हाइड्रेट रखेगा। दूध खाली पेट न पिएं, उससे पहले कुछ खा लें।

