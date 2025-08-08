रक्षाबंधन 2025: टॉप 15 विशेज और स्टेटस, खास अंदाज में भाई-बहन को कहें हैप्पी राखी!

रक्षाबंधन की शुभकामनाएं

भाई-बहन के खूबसूरत रिश्ते को शब्दों में बयां करना यूं तो मुमकिन नहीं है, लेकिन रक्षाबंधन का त्यौहार उनके स्नेह को बखूबी दर्शाता है। नोंक-झोंक भरा ये रिश्ता, जो इतना अनूठा और पवित्र होता है, रक्षाबंधन का त्यौहार इसी को समर्पित है। जहां बहनें अपने भाई की कलाई पर स्नेह का धागा बांधती हैं, वहीं भाई भी अपनी लाडली बहन को उसकी रक्षा का वचन देता है। इस खूबसूरत त्यौहार की शुरुआत होती है, रक्षाबंधन की शुभकामनाओं के साथ। अपने पभाई या बहन को एक प्यारा सा दिल चुनें वाला मैसेज भेजकर हैप्पी राखी कहें, उससे बेहतर दिन की शुरुआत क्या होगी भला? यहां हम आपके चुनिंदा संदेश ले कर आए हैं, जो आप रक्षाबंधन पर भेज सकते हैं।