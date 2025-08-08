रक्षाबंधन 2025: टॉप 15 विशेज और स्टेटस, खास अंदाज में भाई-बहन को कहें हैप्पी राखी!

भाई-बहन के खूबसूरत रिश्ते को शब्दों में बयां करना यूं तो मुमकिन नहीं है, लेकिन रक्षाबंधन का त्यौहार उनके स्नेह को बखूबी दर्शाता है। नोंक-झोंक भरा ये रिश्ता, जो इतना अनूठा और पवित्र होता है, रक्षाबंधन का त्यौहार इसी को समर्पित है। जहां बहनें अपने भाई की कलाई पर स्नेह का धागा बांधती हैं, वहीं भाई भी अपनी लाडली बहन को उसकी रक्षा का वचन देता है। इस खूबसूरत त्यौहार की शुरुआत होती है, रक्षाबंधन की शुभकामनाओं के साथ। अपने पभाई या बहन को एक प्यारा सा दिल चुनें वाला मैसेज भेजकर हैप्पी राखी कहें, उससे बेहतर दिन की शुरुआत क्या होगी भला? यहां हम आपके चुनिंदा संदेश ले कर आए हैं, जो आप रक्षाबंधन पर भेज सकते हैं।
रंग बिरंगे मौसम में सावन की घटा छाई, खुशियों की सौगात लेकर बहन राखी बांधने आई। बहन के हाथों से सजी आज भाई की कलाई, हर भाई-बहन को रक्षाबंधन की बधाई।
चंदन का टीका, रेशम का धागा सावन की सुगंध, बारिश की फुहार भाई की उम्मीद, बहना का प्यार मुबारक हो आपको रक्षाबंधन का त्योहार ! हैप्पी रक्षाबंधन!
राखी का ये त्योहार मुबारक, बहनों को भाइयों का साथ मुबारक, भाइयों को बहना का प्यार मुबारक, रहे ये सुख हमेशा आपकी जिंदगी में, सबको राखी का ये त्योहार मुबारक।
मीठे झगड़े और प्यारे तकरार, इन्हीं में छुपा है भाई-बहन का प्यार। रक्षाबंधन लाया है बधाई अपार, खुश रहो तुम हर बार। हैप्पी रक्षाबंधन!
नन्हे-नन्हे धागों में प्यार छुपा होता है, हर बहन को भाई पर गर्व होता है। राखी का दिन है रिश्तों का त्यौहार, खुश रहो भाई तुम बारंबार हैप्पी रक्षाबंधन!
बंधन है प्यारा, रिश्ता न्यारा, बहन तेरी रक्षा में भाई हमेशा तुम्हारा। रक्षाबंधन की बहुत-बहुत बधाई। हैप्पी रक्षाबंधन!
रिश्तों में सबसे प्यारा है ये रिश्ता, जो हर जन्म में रहे, है ये विश्वास। रक्षाबंधन पर यही है दुआ, तेरे जीवन में रहे खुशियों की बहार। राखी की बधाई!
लाल गुलाबी राखी से रंग रहा संसार सूरज की किरणें खुशियों की बहार चांद की चांदनी अपनों का प्यार मुबारक हो आपको राखी का त्योहार।
बहनें होती हैं प्यारी, बातें करती हैं निराली, खुशियां देती हैं बहुत सारी, जब पास नहीं होती हैं तो दुनिया लगती है हमको बहुत भारी। हैप्पी राखी बहना!
भाई-बहन के प्यार का बंधन, है इस दुनिया में वरदान। इसके जैसा दूजा कोई न रिश्ता, चाहे ढूंढ लो सारा जहान। रक्षा बंधन की शुभकामनाएं।
राखी, तिलक, मिठाई और खुशियों की बौछार। बहनों का साथ और बेशुमार प्यार, मुबारक हो आपको राखी का त्योहार
अपनी खुशियों को भाइयों पर वार देती हैं, बहनें तो ताउम्र बस स्नेह और प्यार देती हैं। लड़ता है भाई बेशक वजह बेवजह बहन से, पर बहन से नोकझोंक ही उसे करार देती है। हैप्पी राखी!
याद है हमारा वो बचपन, वो लड़ना, झगड़ना और वो मना लेना, यही होता है भाई-बहन का प्यार, हैप्पी रक्षाबंधन!
साथ पले और साथ बड़े हुए, खूब मिला बचपन में प्यार, भाई-बहन का प्यार बढ़ाने आया, राखी का त्योहार।
रिश्ता है जन्मों का हमारा, भरोसे का और प्यार भरा, चलो इसे बांधे भैया राखी के अटूट बंधन में, Happy Raksha Bandhan!