Raksha Bandhan 2025 people you should never tie a Rakhi to as per traditions किन लोगों को राखी नहीं बांधनी चाहिए? रक्षाबंधन से पहले जानें सही नियम और परंपरा
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलकिन लोगों को राखी नहीं बांधनी चाहिए? रक्षाबंधन से पहले जानें सही नियम और परंपरा

किन लोगों को राखी नहीं बांधनी चाहिए? रक्षाबंधन से पहले जानें सही नियम और परंपरा

आजकल राखी को रक्षासूत्र के नाम पर किसी के भी हाथ में बांध दिया जाता है, जो धार्मिक रूप से बिल्कुल सही नहीं है। आइए जानते हैं किन लोगों को भूलकर भी राखी नहीं बांधनी चाहिए।

Anmol ChauhanThu, 7 Aug 2025 08:59 AM
1/7

हर किसी को नहीं बांधी जाती है राखी

रक्षाबंधन का त्यौहार भाई-बहन के पवित्र रिश्ते को समर्पित है। भाई की कलाई पर बहन द्वारा बांधी गई राखी महज कोई धागे का टुकड़ा नहीं होती, इसके गहरे मायने होते हैं। लेकिन आजकल राखी को रक्षासूत्र के नाम पर किसी के भी हाथ में बांध दिया जाता है, जो धार्मिक रूप से बिल्कुल सही नहीं है। त्यौहार की अपनी कुछ मर्यादाएं और परम्परा होती है, जिन्हें निभाना जरूरी होता है। आइए जानते हैं किन लोगों को भूलकर भी राखी नहीं बांधनी चाहिए।

2/7

पति या प्रेमी को राखी बांधना

पति या प्रेमी को राखी बांधना पूरी तरह से अनुचित माना जाता है। राखी का संबंध भाई-बहन के निस्वार्थ और प्रेम भरे रिश्ते से होता है, जो वैवाहिक और प्रेम सम्बन्धों से पूरी तरह अलग है। ऐसे में पति या प्रेमी को राखी बांधना, त्यौहार की मर्यादा और धर्म के खिलाफ माना जाता है।

3/7

ससुर को ना बांधे राखी

ससुर को राखी बांधना भी उचित नहीं माना जाता है। ससुर घर के मुखिया होते हैं और एक बहु के लिए पिता समान होते हैं। ऐसे में उन्हें राखी बांधने से रिश्ते की मर्यादा और प्रकृति पर असर पड़ सकता है। हिंदू धर्म के किसी भी समुदाय में ससुर को राखी नहीं बांधी जाती है।

4/7

जीजा को राखी बांधना

कुछ महिलाएं बहन या नंद के पति को हंसी-मजाक में राखी बांध देती हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। धार्मिक ग्रंथों में राखी सिर्फ भाई तुल्य रिश्तों को ही बांधने की बात कही गई है। वहीं जीजा को घर का दामाद माना जाता है, उन्हें राखी बांधना रिश्तों में गलतफहमी पैदा कर सकता है।

5/7

देवर को ना बांधे राखी

हंसी-मजाक में भी देवर को राखी बांधना उचित नहीं माना गया है। दरअसल शास्त्रों में भाभी-देवर के रिश्ते को मां-बेटे जैसा पवित्र बताया गया है। ऐसे में देवर को राखी बांधना ना ही रिश्तों के हिसाब से सही है, ना ही धार्मिक रूप से।

6/7

किसी भी अन्य पुरुष को ना बांधे

राखी किसी भी अन्य पुरुष को तब तक ना बांधे, जब तक आप मन से उसे भाई तुल्य ना समझती हों। किसी भी दोस्त, रिश्तेदार या पड़ोसी को राखी तभी बांधे जब वाकई आप उन्हें भाई के रूप में स्वीकार कर पाएं।

7/7

जिनके लिए मन में नकारात्मकता हो

राखी कोई औपचारिकता नहीं है। इसे तभी किसी को बांधने जब आपके मन में सामने वाले के लिए प्रेम, विश्वास और सम्मान की भावना हो। अगर किसी व्यक्ति को ले कर आपके मन में नकारात्मकता या शक है, तो केवल रस्म के लिए राखी ना बांधे।

Raksha Bandhan