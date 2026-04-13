Baisakhi Mehndi Designs 2026: बैसाखी पर ट्राई करें ये 10 आसान हिना डिजाइन, मिनटों में मिलेगा फेस्टिव लुक

बैसाखी का त्योहार इस साल 14 अप्रैल को मनाया जाएगा, सिख समुदाय का ये खास पर्व हर्ष और उत्साह से भरा होता है। बैसाखी के मौके पर महिलाएं अपने हाथों में मेहंदी रचाती हैं। अगर आप भी सिंपल हिना के पैटर्न हाथों की सुंदरता बढ़ाने के लिए खोज रही हैं, तो यहां 10 सबसे आसान और खूबसूरत मेहंदी के डिजाइन्स हैं। आप यहां से मेहंदी के नए पैटर्न चुनकर अपने हाथों पर रचाएं।
मंडला मेहंदी डिजाइन सबसे आसान होती है, जिसे कोई भी बना सकता है। इसके लिए सबसे पहले हथेली के बीच में एक छोटा गोल सर्कल बनाएं। उसके चारों तरफ पंखुड़ी जैसा डिजाइन बनाएं। फिर बाहर की ओर लेयर्स जोड़ते जाएं, बीच-बीच में डॉट्स और लाइन पैटर्न से भरें। फिंगर्स पर हल्का डिजाइन रखकर लुक को बैलेंस करें।
अगर ज्यादा डिजाइन लगाने का समय नहीं है, तो आप फिंगर मेहंदी ट्राई करें। इसमें उंगलियों में भरे हुए पैटर्न में हिना लगाएं और हथेली पर सर्कल डिजाइन बनाएं। बस मेहंगी हाथों पर रच जाएगी।
फ्लोरल बेल मेहंदी लगाना भी काफी आसान है। बेल बनाने के लिए कर्व में लाइन बनाएं और फिर उसके किनारे फूल-पत्तियां बनाएं। बस बेल फ्लोरल पैटर्न वाली मेहंदी रच जाएगी।
बैक हैंड सिंपल पैटर्न वाली मेहंदी में कर्व लाइन के साथ बेल या फिर बीच में मंडला वाली डिजाइन बनाकर मेहंदी रचाएं। बैक हैंड का पैटर्न यही रहता है। ये मेहंदी हाथों पर सुंदर लगेगी।
अरेबिक स्टाइल वाली मेहंदी भी आप बैसाखी पर हाथों पर रचा सकती हैं। ये डिजाइन काफी सिंपल पैटर्न में होती है और कोई भी इसे लगा सकता है। इसमें आपको बेल के साथ छोटे फूल बनाने हैं, जो आसानी से बन जाते हैं।
फुल हैंड वाली हिना में आपको हथेली पर मंडला या मोर वाली डिजाइन बनानी है और फिर साइड में बाकि पैटर्न बनाने हैं। इस तरह की मेहंदी में आपके पूरे हाथ भरे हुए दिखेंगे और ट्रेडिशनल लुक मिलेगा।
बैसाखी स्पेशल मेहंदी लगानी है, तो पंजाबी स्टाइल पैटर्न चुनें। इन डिजाइन में आप कलाई से मेहंदी लगाना शुरू करें और उंगलियों तक पैटर्न को लेकर जाएं। इस मेहंदी में आप आधा सर्कल बनाते हुए फूल-पत्तियां और बेल डिजाइन बनाकर मेहंदी लगा सकते हैं।
अगर अट्रैक्टिव और सिंपल मेहंदी लगाना चाहती हैं, तो मोर पंख वाली ये डिजाइन चुनें। कलाई से इस पैटर्न को शुरू करें और उंगलियों तक लेकर जाए, बीच में मोर पंख को बनाएं और साइड में बेल बनाकर हिना कंप्लीट करें।
मोर डिजाइन मेहंगी लगाना पसंद है, तो इस तरह का पैटर्न हाथों पर रचाएं। मोर बनाकर उसके पंख से पूरे हाथों को भरें। साइड में फूलों वाली बेल बनाते हुए उंगलियों तक लेकर जाए और फिर टिप भरें।
कोई पैटर्न समझ नहीं आ रहा है, तो स्क्वॉयर क्रिस क्रॉस लाइन बनाएं और उसके किनारे पत्तियां-फूल बनाकर मेहंदी डिजाइन बनाएं। इससे हाथ भी भरा दिखेगा और ये डिजाइन भी सुंदर लगेगी।