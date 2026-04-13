Baisakhi Mehndi Designs 2026: बैसाखी पर ट्राई करें ये 10 आसान हिना डिजाइन, मिनटों में मिलेगा फेस्टिव लुक

बैसाखी के लिए 10 सिंपल मेहंदी डिजाइन

बैसाखी का त्योहार इस साल 14 अप्रैल को मनाया जाएगा, सिख समुदाय का ये खास पर्व हर्ष और उत्साह से भरा होता है। बैसाखी के मौके पर महिलाएं अपने हाथों में मेहंदी रचाती हैं। अगर आप भी सिंपल हिना के पैटर्न हाथों की सुंदरता बढ़ाने के लिए खोज रही हैं, तो यहां 10 सबसे आसान और खूबसूरत मेहंदी के डिजाइन्स हैं। आप यहां से मेहंदी के नए पैटर्न चुनकर अपने हाथों पर रचाएं।