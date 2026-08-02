तीज पर मेहंदी लगवाने का नहीं है टाइम, नो टेंशन! हाथों पर रचाएं ये 10 आसान हिना डिजाइन, देखें फोटोज

हरियाली तीज के आने से पहले ही महिलाएं अपनी तैयारियों में जुट जाती हैं। पूजा के खास दिन के लिए नई हरी-लाल साड़ी से लेकर श्रृंगार के पूरे सामान तक की खरीदारी कर लेती हैं। पूजा और व्रत की तैयारी के बीच महिलाओं को मेहंदी लगाने का समय नहीं मिल पाता है और बिना हिना के श्रृंगार अधूरा माना जाता है। अगर आपको तीज के समय मेहंदी लगाने का समय नहीं मिल पाता है, तो हाथों पर बिल्कुल आसान मेहंदी की डिजाइन रचाएं। इन्हें लगाने में सिर्फ 10-15 मिनट का समय लगेगा। चलिए आपको कुछ ट्रेंडी और सिंपल पैटर्न दिखाते हैं।
हल्की और आसान मेहंदी डिजाइन लगानी है, तो मिडिल फ्लॉवर वाला पैटर्न चुनें। इस तरह की मेहंदी डिजाइन में आपको ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। हथेली पर फूल बनाएं और उंगलियों पर लीफ डिजाइन बनाकर इसे कंप्लीट कर लें।
हाथों पर आप सूरजमुखी के फूल वाली मेहंदी डिजाइन भी लगा सकती हैं। इसमें आपको हथेली में सुंदर और बड़ा सा फूल बनाना है और फिर किनारों से बेल निकाल दें। उंगलियों तक ये बेल लेकर जाएं और फिर टिप्स को भर लें।
मेहंदी की कोई डिजाइन समझ नहीं आ रही है, तो हाफ फूल हथेली पर बनाएं और फिर उंगलियों को किसी बेल डिजाइन से भर लें। इससे हाथ भरा हुआ लगेगा और डिजाइन भी अच्छी लगेगी। ये पैटर्न आसानी से लग भी जाएगा।
हथेली में गोलकार वाली डिजाइन बनाकर बीच में कमल का फूल बना लें। उंगलियों में बेल या फिर लाइनिंग वाली डिजाइन बनाकर टिप्स को भर लें। इस तरह की डिजाइन जल्दी लग जाएगी और हाथों को खूबसूरत लुक देगी।
अगर हाथों में भरी हुई मेहंदी लगाना आप पसंद करती हैं, तो क्रिस-क्रॉस वाली अरेबिक डिजाइन लगाएं। इस तरह की हिना आपके हाथों को अट्रैक्टिव लुक भी देगी और आसानी से लग जाएगी। आप चाहे तो उंगलियों में डिजाइन बनाएं या फिर टिप्स को भर लें।
बेल स्टाइल मेहंदी डिजाइन भी हाथों पर अच्छी लगेगी। आप इंडो-अरेबिक पैटर्न में मेहंदी लगा सकती हैं और ये आसानी से लग भी जाएगी। इस डिजाइन में बड़े फ्लोरल मोटिफ, जालीदार, पैटर्न और फिंगर कैप स्टाइल हाथों पर सुंदर लगेंगे।
हाथ में फ्रंट या बैक के लिए ये मेहंदी डिजाइन भी परफेक्ट रहेगी। कलाई से शुरू होकर हथेली पर मंडला पैटर्न बनाएं और फिर उंगलियों को हाफ भर दें। इस तरह का पैटर्न भी आसानी से लग जाएगा और ये हाथों पर सुंदर दिखती है।
अरेबिक में ब्रेसलेस स्टाइल में मेहंदी डिजाइन भी आप लगा सकती हैं। कलाई पर ब्रेसलेट पैटर्न बनाएं और फिर हथेली पर दूसरा ब्रेसलेट बनाते हुए डिजाइन को पूरा करें। इसके बाद टिप्स को भरें और नीचे लाइनिंग डिजाइन बनाएं।
हरियाली तीज महादेव और पार्वती को समर्पित होता है, ऐसे में आप हाथों पर शिव-शक्ति लिखते हुए भी डिजाइन बना सकती हैं। इसके अलावा शिवलिंग या फिर ऊं भी बनाकर भी इसे खूबसूरत बना सकती हैं। उंगलियों पर डिजाइन और हथेली पर लिखावट आपकी मेहंदी को अलग लुक देगी।
इस मेहंदी डिजाइन में हथेली पर छोटा कमल मोटिफ बनाएं और फिर उंगलियों पर ज्वेलरी-स्टाइल पैटर्न लगाएं। छोटे-छोटे मोटिफ्स के साथ अपनी डिजाइन को पूरा करें। यह पैटर्न सिंपल, एलिगेंट है और तीज के लिए परफेक्ट भी।