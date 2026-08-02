तीज पर मेहंदी लगवाने का नहीं है टाइम, नो टेंशन! हाथों पर रचाएं ये 10 आसान हिना डिजाइन, देखें फोटोज

हरियाली तीज के लिए 10 आसान मेहंदी डिजाइन

हरियाली तीज के आने से पहले ही महिलाएं अपनी तैयारियों में जुट जाती हैं। पूजा के खास दिन के लिए नई हरी-लाल साड़ी से लेकर श्रृंगार के पूरे सामान तक की खरीदारी कर लेती हैं। पूजा और व्रत की तैयारी के बीच महिलाओं को मेहंदी लगाने का समय नहीं मिल पाता है और बिना हिना के श्रृंगार अधूरा माना जाता है। अगर आपको तीज के समय मेहंदी लगाने का समय नहीं मिल पाता है, तो हाथों पर बिल्कुल आसान मेहंदी की डिजाइन रचाएं। इन्हें लगाने में सिर्फ 10-15 मिनट का समय लगेगा। चलिए आपको कुछ ट्रेंडी और सिंपल पैटर्न दिखाते हैं।