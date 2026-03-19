ईद के मौके पर मेहंदी लगवाने का टाइम नहीं, नो टेंशन! हाथों पर रचाने के लिए ये 10 आसान हिना डिजाइन

ईद स्पेशल मेहंदी डिजाइन फॉर बिगिनर्स

ईद नजदीक आते ही ढेरों काम महिलाओं के पास बढ़ जाते हैं। हर रोज की इफ्तार और सहरी की तैयारियों के साथ ही ईद के पकवानों, सजावट और शॉपिंग की पूरी तैयारियां भी साथ-साथ करनी होती है। ऐसे में लास्ट मौके पर काफी सारी लेडीज को मनचाही मेहंदी लगवाने का मौका नहीं मिलता। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो सबसे पहले तो इन आसान और फटाफट लग जाने वाली हिना डिजाइन को सेव कर लें। जिसे आप खुद से या किसी भी बिगिनर की मदद से हाथों पर लगवा सकती हैं। मेहंदी की डिजाइन इतनी आसान हैं कि लगाने में बिल्कुल भी वक्त जाया नहीं होगा और आसानी से लगा भी सकेंगी। देख लें ये ब्यूटीफुल सी 10 हिना डिजाइन फॉर बिगिनर्स।