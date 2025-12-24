Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलसिर्फ दाल-चावल बनाने के लिए नहीं है कुकर! इन 5 तरीकों से भी इस्तेमाल कर सकती हैं, शेफ पंकज ने बताया!

सिर्फ दाल-चावल बनाने के लिए नहीं है कुकर! इन 5 तरीकों से भी इस्तेमाल कर सकती हैं, शेफ पंकज ने बताया!

क्या आप जानती हैं कि दाल-चावल बनाने के अलावा भी कुछ यूनिक तरीकों से आप कुकर को यूज कर सकती हैं। मास्टर शेफ पंकज भदौरिया ने बताया है कि कैसे वो 5 अलग-अलग तरीकों से अपना कुकर इस्तेमाल करती हैं।

Anmol ChauhanDec 24, 2025 04:39 pm IST
प्रेशर कुकर का ऐसे करें इस्तेमाल

प्रेशर कुकर का इस्तेमाल तो हम सभी के घरों में होता है। लेकिन आमतौर आप इसमें क्या पकाती हैं? वहीं रोजाना के दाल-चावल और कभी-कभार हुआ तो आलू उबाल लिए या कोई सब्जी बना ली। इसके अलावा प्रेशर कुकर का कोई खास इस्तेमाल समझ ही नहीं आता। लेकिन क्या आप जानती हैं कि इसके अलावा भी कुछ यूनिक तरीकों से आप कुकर को यूज कर सकती हैं। मास्टर शेफ पंकज भदौरिया ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए बताया है कि कैसे वो 5 अलग-अलग तरीकों से अपना कुकर इस्तेमाल करती हैं। आइए जानते हैं।

कुकर को बनाएं तंदूर

शेफ पंकज बताती हैं कि प्रेशर कुकर को आप तंदूर की तरह भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तंदूरी रोटी बनानी हो या कुलचा, प्रेशर कुकर को उल्टा कर के गैस पर गर्म होने के लिए रख दें। अब रोटी या नान बेल लें, फिर उसपर पानी लगाकर कुकर के अंदर की तरह चिपका दें। फिर दोबारा कुकर को उल्टा कर के नान सेंक लें। ऐसे आप बिना तंदूर के ही घर पर नान बना सकती हैं।

ओवन की तरह यूज करें

प्रेशर कुकर को आप ओवन की तरह भी यूज कर सकती हैं। इसमें केक, कुकीज, खारीज और बिस्किट आराम से बेक हो जाते हैं। क्रिसमस पर केक बनाने की सोच रही हैं, तो अपने प्रेशर कुकर में ट्राई कर सकती हैं।

पॉपकॉर्न मशीन बना लें

घर में आप एकदम मार्केट जैसी पॉपकॉर्न बना सकती हैं, वो भी अपने प्रेशर कुकर में। इसके लिए कुकर में थोड़ा सा ऑयल डालिए और कुछ पॉपकॉर्न के दाने। इन्हें लगभग 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पॉप होने दें। फटाफट आपकी पॉपकॉर्न बनकर तैयार हो जाएंगी।

चूल्हे की तरह इस्तेमाल करें कुकर

लिट्टी और बाटी जैसी चीजें तो चूल्हे पर बनी हुई ही अच्छी लगती हैं। अब शहरों में चूल्हा कहां, तो अपने कुकर को ही चूल्हा बना लें। बस बाटी को बनाकर मीडियम हॉट कुकर में रखिए और इसका ढक्कन लगा दीजिए। अब लगभग 10 मिनट के लिए पकने दें, आपकी लिट्टी या बाटी बनकर तैयार हैं।

कर्ड मेकर की तरह यूज करें

शेफ पंकज बताती हैं कि कुकर को कर्ड मेकर की तरह भी यूज कर सकती हैं। खासतौर से सर्दियों में ये हैक काफी काम आएगा। इसके लिए सबसे पहले गुनगुने दूध में हल्का सा जामन लगाएं। अब कुकर को हल्का गर्म करें और गैस से उतारकर उसके चारों तरफ एक किचन टॉवल लपेट लें। दही का बर्तन इसमें रखें और दही जमने तक छोड़ दें।

कुकर से पानी बाहर आए तो क्या करें

कई बार दाल बनाते हुए पानी बाहर आ जाता है। इसके लिए आप एक सिंपल सा हैक ट्राई कर सकती हैं। बस दाल या चावल कुकर में डालने के बाद स्टील की छोटी सी कटोरी इनके अंदर रख दें। अब आप देखेंगी कि बिल्कुल भी पानी बाहर नहीं आएगा।

