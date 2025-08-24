रात को डरावने सपनों के आने से परेशान हैं तो जानें प्रेमानन्द महाराज ने क्या दिया उपाय

प्रेमानन्द महाराज ने बताया उपाय

प्रेमानन्द महाराज की ख्याति चारों तरफ फैल चुकी है। भक्त उनके दर्शन के साथ ही उनसे सवाल करने के लिए भी मिलते हैं। इस दौरान उनके दिए सवालों को सोशल मीडिया पर शेयर किया जाता है। अक्सर भक्त के पूछे बेहद सांसारिक सवाल का महाराज बहुत की तर्कयुक्त और सरल, स्वाभाविक उत्तर देते हैं। प्रश्नों की इसी कड़ी में किसी ने पूछा कि रात को अक्सर डरावने सपने आते हैं। जिसकी वजह से नींद खुल जाती है। ऐसे में प्रेमानन्द महाराज ने बहुत ही सरल उत्तर दिया है।