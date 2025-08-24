premanand maharaj tells how to get relief from scary dreams रात को डरावने सपनों के आने से परेशान हैं तो जानें प्रेमानन्द महाराज ने क्या दिया उपाय
रात को डरावने सपनों के आने से परेशान हैं तो जानें प्रेमानन्द महाराज ने क्या दिया उपाय

Premanand Maharaj: रात को सपने आना बिल्कुल नेचुरल है लेकिन कई बार डरावने सपने मन को काफी परेशान कर देते हैं। ऐसे डरावने सपनों से परेशान एक महिला ने जब प्रेमानन्द महाराज से उपाय पूछा तो उन्होंने ऐसे सपनो से छुटकारा पाने का तरीका बताया।

AparajitaSun, 24 Aug 2025 02:00 PM
प्रेमानन्द महाराज ने बताया उपाय

प्रेमानन्द महाराज की ख्याति चारों तरफ फैल चुकी है। भक्त उनके दर्शन के साथ ही उनसे सवाल करने के लिए भी मिलते हैं। इस दौरान उनके दिए सवालों को सोशल मीडिया पर शेयर किया जाता है। अक्सर भक्त के पूछे बेहद सांसारिक सवाल का महाराज बहुत की तर्कयुक्त और सरल, स्वाभाविक उत्तर देते हैं। प्रश्नों की इसी कड़ी में किसी ने पूछा कि रात को अक्सर डरावने सपने आते हैं। जिसकी वजह से नींद खुल जाती है। ऐसे में प्रेमानन्द महाराज ने बहुत ही सरल उत्तर दिया है।

डरावने सपने क्यों आते हैं

प्रेमानन्द महाराज ने बताया कि इंसान दिनभर में कुछ ना कुछ संस्कार करते हैं। वहीं उसके कुछ पूर्वजन्मों के भी आचरण होते हैं। जो उसे सपने के रूप में दिखते हैं। जिस तरह का व्यवहार इंसान का होगा तो उसे वैसे ही सपने नजर आएंगे। वहीं कई बार इंसान से अनजाने में अपराध हो जाता है। जो मन को विचलित करता है और इंसान को सपने आते हैं।

संत लोगों को क्या सपने आते हैं

उदाहरण देते हुए महाराज ने बताया कि जैसे संत लोग हमेशा भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। जिसकी वजह से वो हमेशा भगवान के सपने देखते हैं। तीर्थों के सपने को देखते हैं।

मन की बातें ही सपने में आती हैं

इंसान जिस तरह के विचार करता है। अक्सर उन्हीं चीजों के सपने दिखाई देते हैं। इसलिए जरूरी है अपने मन को साफ और पवित्र रखा जाए।

साफ-सुथरा होकर सोएं

प्रेमानंद महाराज बताते हैं कि सोने से पहले पवित्र होकर सोना चाहिए। साइंस के साथ ही पुराने समय की मान्यता है कि रात को सोने से पहले बिस्तर साफ होना चाहिए। इसके साथ ही साफ-सुथरे कपड़े पहनकर और पैरों को अच्छी तरह से धोकर सोना चाहिए। ये केवल हाइजीन के लिए ही जरूरी नही हैं बल्कि इससे मूड रिलैक्स होता है और मन शांत रहता है। जिससे डरावने सपने आने के चांस कम हो जाते हैं।

भगवान का नाम याद करके सोएं

इसके साथ ही प्रेमानन्द ने बताया कि सोने से पहले भगवान का नाम जप करके सोना चाहिए। इससे मन में आने वाले बुरे विचारों को बाहर करने में मदद मिलती है और मन पवित्र होता है। (pintrest)

सपने झूठ होते हैं

प्रेमानन्द महाराज कहते हैं कि सपनों का सच्चाई से कोई लेना-देना नहीं होता। ये केवल भ्रम होता है। तो डरावने सपनों से डरने की बजाय भगवान को याद कर सोना चाहिए।

