प्रेमानंद महाराज ने बताया जन्माष्टमी पर इन 2 भोग से खुश हो जाते हैं कान्हा, सीख लें बनाने का तरीका
कृष्ण जन्माष्टमी के भोग में दो चीजें बहुत जरूरी हैं और इन्हें घर पर ही बनाना चाहिए। प्रेमानंद महाराज ने इन दोनों के नाम बताए हैं। आप जान लें ये क्या हैं और सीखें इन्हें बनाने का तरीका।

Kajal SharmaThu, 14 Aug 2025 12:54 PM
1/9

प्रेमानंदजी ने बताए दो भोग

कृष्ण जन्माष्टमी पर हर किसी की इच्छा रहती है कि कुछ ऐसा भोग तैयार करें जो कान्हा के मन का हो। कृष्णजी को माखन, मिश्री, दही, पंचामृत पसंद है। अब प्रेमानंद महाराज ने एक सत्संग के दौरान जन्माष्टमी भोग से जुड़ी कुछ चीजें बताई हैं।

2/9

ना कटवाएं केक

प्रेमानंदजी ने बताया कि कुछ लोग कृष्ण जन्मोत्सव पर केक कटवाते हैं। वे लोग ऐसा अच्छी भावना से करते हैं लेकिन बेकरी में अंडे का इस्तेमाल होता है इसलिए केक नहीं कटवाना चाहिए।

3/9

कान्हा को पसंद ये 2 चीजें

प्रेमानंद महाराज ने बताया कि कृष्णजी को खुश करना है तो जन्माष्टमी पर दो भोग जरूर बनाएं। पहला है सफेद मक्खन और दूसरा चावल के आटे का मालपुआ। सबसे जरूरी बात है कि ये दोनों चीजें अपने हाथ से घर पर बनाएं, बाजार से ना खरीदें। अगर आपको बनाना नहीं आता है तो यहां रेसिपी देख सकते हैं।

4/9

मालपुआ की सामग्री

चावल का मालपुआ बनाने के लिए आपको चाहिए। 1 कप चावल का आटा, सौंफ, 2 से 4 चम्मच मैदा, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, एक कप दूध। पिसी इलायची, केसर, कद्दू कस किया नारियल या नारियल का बुरादा और ड्राई फ्रूट्स।

5/9

तैयार करें दूध

सबसे पहले चावल के आटे में मैदा, बेकिंग सोडा, सौंफ, नारियल, इलायची पाउडर मिला लें। इससे पहले आधा लीटर दूध लेकर इसको इतना खौलाएं कि वो आधा हो जाए। अब इस दूध से चावल के आटे का बैटर बना लें।

6/9

मीडियम आंच पर सेकें मालपुए

ये बैटर न ज्यादा गाढ़ा और न पतला हो। मीडियम बैटर बनाएं। पैन में घी डालें। गरम होने पर बैटर डालकर छोटे से पुए बनाएं। बैटर ज्यादा पतला लगे तो थोड़ी मैदा और मिला लें। इन्हें मीडियम आंच पर सेंकें।

7/9

तैयार करें चाशनी

दूसरी तरफ गैस पर एक चौथाई कप चीनी, आधा कप पानी लेकर चाशनी बना लें। इसमें केसर डाल लें। चीनी घुल जाने तक चाशनी बनाएं। चीनी स्वादानुसार ले सकते हैं। अब इस चीनी में मालपुए डाल दें। आपके मालपुए रेडी हैं। इनमें कटे हुए पिस्ते-बादाम डालकर भोग में रखें।

8/9

मलाई से बनाएं ताजा मक्खन

सफेद मक्खन बनाने के लिए आपको मलाई से मक्खन बनाना है। मलाई 2 दिन से ज्यादा पुरानी ना लें। अब इस इस मलाई को फेंटें। इससे पानी अलग हो जाएगा। इस पानी को हटा दें। फिर इसमें आइसक्यूब्स डालें और काफी देर तक फेंटें। जो पानी निकले उसे फेंक दें।

9/9

माखन-मिश्री

आपके पास हैंड ब्लेंडर हो तो उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। वरना मिक्सी में मलाई और ठंडा पानी डालकर स्लो पर लगाकर चलाएं। इससे मक्खन और पानी अलग होगा। पानी अलग कर दें। यह प्रक्रिया 2-3 बार दोहराने के बाद मक्खन मिल जाएगा। इसका मिश्री के साथ भोग लगाएं।

