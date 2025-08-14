प्रेमानंद महाराज ने बताया जन्माष्टमी पर इन 2 भोग से खुश हो जाते हैं कान्हा, सीख लें बनाने का तरीका

कान्हा को पसंद ये 2 चीजें

प्रेमानंद महाराज ने बताया कि कृष्णजी को खुश करना है तो जन्माष्टमी पर दो भोग जरूर बनाएं। पहला है सफेद मक्खन और दूसरा चावल के आटे का मालपुआ। सबसे जरूरी बात है कि ये दोनों चीजें अपने हाथ से घर पर बनाएं, बाजार से ना खरीदें। अगर आपको बनाना नहीं आता है तो यहां रेसिपी देख सकते हैं।