क्या पितृ पक्ष में प्याज-लहसुन खाने से पाप लगता है? जानें प्रेमानंद जी महाराज की सलाह

प्याज-लहसुन खाएं या नहीं?

पितृ पक्ष के दिनों का धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा होता है इसलिए कहा जाता है कि इन दिनों प्याज और लहसुन खाने से परहेज करना चाहिए। लहसुन खाने से एक बार को परहेज हो जाता है लेकिन प्याज के बिना बहुत लोग खाना नहीं खा पाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई इन दिनों प्याज-लहसुन नहीं खाना चाहिए? अगर ऐसा करते भी हैं तो क्या पाप लगता है?