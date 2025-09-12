Premanand Ji Maharaj Advice Should You Eat Onion and Garlic During Pitru Paksh क्या पितृ पक्ष में प्याज-लहसुन खाने से पाप लगता है? जानें प्रेमानंद जी महाराज की सलाह
क्या पितृ पक्ष में प्याज-लहसुन खाने से पाप लगता है? जानें प्रेमानंद जी महाराज की सलाह

पितृ पक्ष के दिनों का धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा होता है इसलिए कहा जाता है कि इन दिनों प्याज और लहसुन खाने से परहेज करना चाहिए। आइए जानते हैं इसपर प्रेमानंद जी महाराज की क्या सलाह है।

Anmol ChauhanFri, 12 Sep 2025 05:02 PM
पितृ पक्ष की मान्यता

हिंदू धर्म में पितृ पक्ष का बहुत महत्व है। इन दिनों पितरों को याद कर उनका श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान दिया जाता है। यह पूरे 16 दिनों तक चलता है। कहते हैं कि इन दिनों हमारे पूर्वज स्वयं धरतीलोक पर आते हैं। इन दिनों कई नियमों का पालन करना होता है, उसमें खानपान से जुड़े कुछ नियम भी शामिल हैं। (All Images Credit: Pinterest)

प्याज-लहसुन खाएं या नहीं?

पितृ पक्ष के दिनों का धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा होता है इसलिए कहा जाता है कि इन दिनों प्याज और लहसुन खाने से परहेज करना चाहिए। लहसुन खाने से एक बार को परहेज हो जाता है लेकिन प्याज के बिना बहुत लोग खाना नहीं खा पाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई इन दिनों प्याज-लहसुन नहीं खाना चाहिए? अगर ऐसा करते भी हैं तो क्या पाप लगता है?

प्रेमानंद जी महाराज क्या कहते हैं?

प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग में आए एक युवक ने उनसे सवाल किया कि क्या प्याज-लहसुन खाना पाप है। इसपर प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जिस तरह आलू जमीन से पैदा होता है, उसी तरह प्याज और लहसुन भी होता है। ऐसे में पाप लगने जैसी कोई बात ही नहीं है।

मांसाहार नहीं है प्याज-लहसुन

महाराज जी कहते हैं कि प्याज-लहसुन खाने पर आप किसी जीव की हत्या नहीं कर रहे हैं। ऐसे में इसे मांसाहार की तरह नहीं मानना चाहिए।इसलिए प्याज-आलू खाने पर पाप लगने बात बिल्कुल गलत है।

तमोगुणी हैं प्याज-लहसुन

हालांकि प्याज और लहसुन तमोगुणी होते हैं। अर्थात इन्हें खाने पर काम और क्रोध जैसा तमोगुणी स्वभाव पैदा होता है। यही वजह है कि शास्त्रों में प्याज और लहसुन से दूरी बनाने की बात कही गई है।

ये लोग बनाएं दूरी

प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जिन लोगों को सात्विक जीवन जीना है, उन्हें प्याज-लहसुन नहीं खाना चाहिए। वहीं जो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी प्याज और लहसुन त्यागने की सलाह दी गई है।

पितृ पक्ष में ना खाएं

प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि शास्त्रों में पितृ पक्ष के दौरान प्याज और लहसुन खाना वर्जित माना गया है। ये तामसिक भोजन होते हैं, जो मन को अशांत करते हैं। इससे पितृ नाराज हो हो सकते हैं। इसलिए पितृ पक्ष के दौरान शुद्ध सात्विक भोजन खाएं और प्याज-लहसुन से परहेज करें।

