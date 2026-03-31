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प्रतिभा रांटा की तरह पहनें ये 7 स्टाइलिश ड्रेसेस, हर पार्टी में छा जाएंगी आप!

प्रतिभा रांटा बेहतरीन एक्ट्रेसेस में से एक हैं। अपनी दमदार एक्टिंग के साथ-साथ उनका फैशन सेंस भी बेहद शानदार है। वह अक्सर वेस्टर्न आउटफिट्स में अपनी स्टाइलिश तस्वीरें शेयर करती रहती हैं, उनके ये आउटफिट्स खासतौर पर पार्टी के लिए एकदम परफेक्ट होते हैं। आप भी एक्ट्रेस से फैशन टिप्स ले सकती हैं।

Deepali SrivastavaMar 31, 2026 11:09 am IST
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प्रतिभा रांटा की पार्टी परफेक्ट ड्रेसेस

एक्ट्रेस प्रतिभा रांटा को लोग लापता लेडीज की जया के नाम भी जानते हैं और उनकी एक्टिंग काफी पसंद की जाती है। प्रतिभा सिर्फ एक्टिंग में ही प्रतिभाशाली नहीं हैं, बल्कि उनका फैशन सेंस भी कमाल का है। वह हर आउटफिट को इतनी ग्रेस और कॉन्फिडेंस के साथ कैरी करती हैं कि उनका हर लुक ट्रेंड बन जाता है। प्रतिभा रांटा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कई वेस्टर्न ड्रेसेस में तस्वीरें शेयर की हैं, जो पार्टी के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। अगर आप भी पार्टी के लिए स्टाइलिश ड्रेसेस के आइडिया ढूंढ रही हैं, तो ये लुक्स आपके लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन हो सकते हैं। आप उनके इन आउटफिट्स से स्टाइलिंग टिप्स लेकर हर पार्टी में अपना जलवा बिखेर सकती हैं।

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पर्पल-ब्लैक शॉर्ट ड्रेस

प्रतिभा ने डीप नेकलाइन वाली ब्लैक-पर्पल शॉर्ट ड्रेस कैरी की है। बलून स्टाइल वाली इस ड्रेस में उनका लुक ग्लैमरस दिख रहा है। ड्रेस के साथ एक्ट्रेस ने ब्लैक स्टॉकिन्स और हील्स पहने हैं। लॉन्ग स्टाइल ईयरिंग और ओपन हेयर के साथ लुक को कंप्लीट किया है।

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वाइन रेड ऑफ शोल्डर ड्रेस

वाइन रेड कलर की शॉर्ट ड्रेस में प्रतिभा बोल्ड दिख रही हैं। उनकी ये ड्रेस पार्टी के लिए परफेक्ट हैं। एक्ट्रेस की ड्रेस में फिटेड बोडिस और फ्लेयर्ड स्कर्ट लुक अट्रैक्टिव दिख रहा है। इसके साथ उन्होंने डेलिकेट चोकर नेकपीस और गोल्डन हील्स पहने हैं।

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प्रिंसेस गाउन लुक

एक्ट्रेस ने क्रीम कलर का प्रिंसेस गाउन स्टाइल किया है, जो ऑफ शोल्डर लुक में है। उन्होंने इसके साथ लेयर्ड नेकलेस और स्टड ईयरिंग्स कैरी किए हैं। गोल्डन हील्स के साथ लुक अच्छा लगेगा।

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सिल्वर लाइनिंग ड्रेस

पार्टी परफेक्ट लुक चाहिए तो ऑफ शोल्डर स्टाइल में लाइनिंग वाली सिल्वर ड्रेस कैरी करें। प्रतिभा ने नी लेंथ तक इस ड्रेस को स्टाइल किया है और ब्लैक हील्स के साथ लुक को पूरा किया है।

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ऑफ-व्हाइट स्ट्रैपलेस मिडी ड्रेस

प्रतिभा ने ऑफ-व्हाइट स्ट्रैपलेस मिडी ड्रेस पहनी हुई है, जो अट्रैक्टिव दिख रही हैं। फिटेड अपर पोर्शन और फ्लोई स्कर्ट उनकी सिल्हूट को खूबसूरती से बैलेंस कर रहा है। एक्ट्रेस ने रोज वाली ब्लैक हील्स के साथ लुक को कंप्लीट किया है। उनका ये लुक पार्टी के लिए परफेक्ट रहेगा।

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साटिन फिश कट गाउन

प्रतिभा ने पार्टी लुक के लिए साटिन फिश कट शेप वाला गाउन कैरी किया है। इस गाउन का हॉल्टर नेक स्टाइल और वेस्ट पर फिश शेप बेहद अट्रैक्टिव लुक दे रहा है। एक्ट्रेस का ये गाउन नीचे वाली साइड में फ्लेयर स्टाइल में है और सुंदर लग रहा है। ऐसा लुक आप भी ट्राई करें।

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येलो स्ट्रैप ड्रेस

लॉन्ग गाउन स्टाइल में येलो कलर की स्ट्रैप ड्रेस प्रतिभा पर जच रही है। डीप नेक और कोजी स्टाइल वाले गाउन में एक्ट्रेस स्टनिंग दिख रही हैं। उनका ये लुक भी आप किसी खास पार्टी के लिए ट्राई कर सकती हैं।

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ब्लैक स्ट्रैपलेस मरमेड गाउन

प्रतिभा रांटा ने ब्लैक स्ट्रैपलेस मरमेड गाउन कैरी किया है। इस गाउन का फिटेड बोडिस और नीचे फ्लेयर्ड ट्रेल एक्ट्रेस की खूबसूरती को फ्लॉन्ट कर रहा है। गाउन में डीप प्लंजिंग नेकलाइन और साटन/ग्लॉसी फैब्रिक रिच लुक दे रहा है। इस तरह का गाउन भी आप कैरी कर सकती हैं।

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