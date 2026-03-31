प्रतिभा रांटा की तरह पहनें ये 7 स्टाइलिश ड्रेसेस, हर पार्टी में छा जाएंगी आप!

प्रतिभा रांटा की पार्टी परफेक्ट ड्रेसेस

एक्ट्रेस प्रतिभा रांटा को लोग लापता लेडीज की जया के नाम भी जानते हैं और उनकी एक्टिंग काफी पसंद की जाती है। प्रतिभा सिर्फ एक्टिंग में ही प्रतिभाशाली नहीं हैं, बल्कि उनका फैशन सेंस भी कमाल का है। वह हर आउटफिट को इतनी ग्रेस और कॉन्फिडेंस के साथ कैरी करती हैं कि उनका हर लुक ट्रेंड बन जाता है। प्रतिभा रांटा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कई वेस्टर्न ड्रेसेस में तस्वीरें शेयर की हैं, जो पार्टी के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। अगर आप भी पार्टी के लिए स्टाइलिश ड्रेसेस के आइडिया ढूंढ रही हैं, तो ये लुक्स आपके लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन हो सकते हैं। आप उनके इन आउटफिट्स से स्टाइलिंग टिप्स लेकर हर पार्टी में अपना जलवा बिखेर सकती हैं।